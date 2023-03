SDP-ov odvjetnik koji brani HDZ-ova župana odgovorio hoće li Dekanić dati ostavku

Davor Ćavar, odvjetnik uhićenog HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, rekao je kako Dekanić neće dati ostavku na funkciju

'Koliko mi je poznato ne razmišlja o ostavci, on je u zatvoru, što će biti kada iziđe van to ćemo vidjeti, ali mislim da ne razmišlja. Mi se držimo pravnog dijela oko politike baš i ne razgovaramo. To nam nije neka tema', rekao je za Danas.hr Davor Ćavar, odvjetnik uhićenog HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića.

Po sili zakona, Vukovarsko-srijemskom županijom u ovom trenutku upravljaju njegovi zamjenici koji su izabrani neposredno s njegove liste.