Scholz optužio Merza za suradnju s krajnje desnim AfD-om: 'Prekršio je nepisano pravilo!'

Friedrich Merz, kandidat konzervativaca CDU/CSU za kancelara na izborima 23. veljače, dugo je otpisivao formiranje koalicije s nacionalističkom Alternativom za Njemačku (AfD), govoreći da su preekstremni.

No on je svojim stavom prema imigraciji pomaknuo konzervativce proteklih godina dodatno prema udesno, tako da to stajalište sve više nalikuje stavu AfD-a.

Merz je u četvrtak najavio da će u slučaju da postane kancelar, „od prvog dana“ uvesti kontrole na svim granicama i spriječiti svaki pokušaj ilegalnog ulaska u zemlju, dan nakon napada u Aschaffenburgu u kojem su ubijene dvije osobe, od kojih jedno dijete i za koje se sumnjiči jedan Afganistanac.