Njemačka zatvara granice za izbjeglice? Favorit za kancelara: 'Voda je prelila čašu!'

'Voda je prelila čašu. Mi se suočavamo s krhotinama jedne pogrešne useljeničke politike i politike prema azilu koja traje već deset godina', rekao je kancelarski kandidat demokršćanske Unije CDU/CSU Friedrich Merz dan nakon napada u Aschaffenburgu u kojem su ubijene dvije osobe, od kojih jedno dijete i za koje se sumnjiči jedan Afganistanac.

Merz je najavio da će u slučaju da postane kancelar, „od prvog dana“ uvesti kontrole na svim granicama i spriječiti svaki pokušaj ilegalnog ulaska u zemlju.

'To vrijedi i za one koji u Njemačkoj žele potražiti zaštitu', rekao je Marz. On je ustvrdio da pravila Europske unije o azilu 'očito ne funkcioniraju'. 'Zato Njemačka mora iskoristiti svoje pravo na zaštitu nacionalnih interesa', rekao je predsjednik Kršćansko-demokratske unije Merz na izvanrednoj konferenciji za tisak.