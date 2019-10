Savez samostalnih sindikata Hrvatske protiv hitnog donošenja zakonskih izmjena o radu do 68. godine

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputio je u petak otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traži odustajanje od hitnog postupka donošenja paketa šest zakona, kojim se omogućava dobrovoljni ostanak u svijetu rada do 68. godine života

Te zakonske izmjene trebale bi stupiti na snagu početkom 2020., a SSSH se protivi njihovu donošenju bez prethodne procjene posljedica po tržište rada te određivanja prijelaznog razdoblja za pojedine djelatnosti.

'Onima koji žive duže, u dobrom zdravlju i žele raditi duže, to treba i omogućiti, ali treba pažljivo odabrati politike i mjere kako ne bi došlo do suprotnog učinka. To traži vrijeme i dobru prethodnu procjenu mogućih učinaka', navodi se u pismu.