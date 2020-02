Sanader na suđenju: Jugoslavenski konzul mi je rekao - bit će krvi do koljena!

Ivo Sanader rekao je u iznošenju obrane u aferi Fimi medija da je nedužan kao i HDZ kojeg je kako je kazao osnivao u Austriji početkom 90-ih u srijedu na zagrebačkom Županijskom sudu

'Bio sam u kontaktu s predsjednikom Tuđmanom koji me je pozivao da se vratim u Hrvatsku. To nam je bilo teško jer smo imali malo dijete, a znali smo da će biti rata. Čak mi je to rekao jugoslavenski konzul kada sam došao produžiti jugoslovensku putovnicu. Pitao me što to mi iz HDZ-a radimo. Kazao je da će biti krvi do koljena, a ja sam mu rekao da neće jer mi želimo miran razlaz', rekao je Sanader, piše Večernji list.