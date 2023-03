'Šokirana sam, samo sam radila svoj posao. Prestrašno je da Saucha dobije manju kaznu zatvora'

Sandra Zeljko, nekadašnja tajnica u Vladi kojoj pak sad prijeti 4,5 godina zatvora zbog afere dnevnica, gostovala je u RTL-u Danas

Prvi put istupa u medijima. 'Dugo godina sam u sustavu kao državni službenik i smatrala sam da ne trebam davati izjavu, da ne utječem na nikoga sa svojom izjavom, da će pravosuđe napraviti sve po zakonu kako treba. Ali evo, ja sam šokirana da sam dobila 4 i pol godine zatvora za nešto što uopće nisam napravila, za što uopće nisam kriva, radila sam samo svoj posao, gdje nisam odstupala niti u tom poslu niti u prethodnim godinama od posla koji sam radila', tvrdi.

Kad se cijela afera razotkrila, surađivala je, kaže, s Uskoko, dala im svu dokumentaciju i izjave. 'Kad sam razgovarala s Uskokom, vratila sam se na posao kako bih sve rekla gospodinu Plenkoviću i gospodinu Božinoviću. Sve, bez ijednog zareza što sam rekla na Uskoku, rekla sam i njima', rekla je Zeljko za RTL Danas.

Kaže da je postala osumnjičenik u trenutku kad je Saucha dao svoj glas za Vladu, da Vlada ne bi pala.

Negirala je da su u njezinom stanu pronađeni putni nalozi ili ijedan drugi takav dokument.

'U pretresu stana meni nitko nikada nije pokazao niti jedan dokument da je pronađen u mom stanu. Meni je gospodin Pero Mihaljević pokazao iz svog mobitela uslikanu kovertu na kojoj je pisalo Slavko Goldstein i uslikan putni nalog na kojem je pisalo Mirna Ivančić i nekakvo financijsko izvješće gdje je on rekao da je to pronađeno. Ja sam ga tražila da mi to pokaže ako je to pronađeno u mom stanu, što ne može biti. Međutim oni su mi rekli da ne mogu pokazati, da je već sve gotovo i samo mi je pokazao u mobitelu. Nikada mi nije nitko, što su bili dužni ako su nešto pronašli, mi pokazati da su nešto pronašli u stanu. I to su te tri stvari koje su oni povezali u slučaj – za Slavka Goldsteina, Mirnu Ivančić i za financijsko izvješće kako bi spojili da sam ja nastavila nešto raditi s te tri stvari koje su pronađene u mom stanu', rekla je Zeljko.