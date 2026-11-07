SAD steže obruč oko Irana: Nakon pomorske blokade pokreće novu operaciju

Nakon višemjesečne pomorske blokade Irana, američka vojska odlučila je dodatno pojačati pritisak na Teheran. Sjedinjene Američke Države osnovale su novu operativnu skupinu koja će nastojati spriječiti prijevoz naprednih sustava naoružanja, sankcionirane robe i tehnologije preko iranskih kopnenih granica i Kaspijskog jezera

Nova operativna skupina, nazvana Task Force Iron Gate (Željezna vrata), bit će smještena u Tampi na Floridi, gdje se nalazi sjedište američkog Središnjeg zapovjedništva. Reuters je prvi izvijestio o njezinu osnivanju, pozivajući se na priopćenje koje je dobio prije službene objave u subotu. Prema naknadno objavljenim informacijama CENTCOM-a, skupinu će činiti približno 20 vojnih i civilnih djelatnika koji će surađivati s drugim američkim državnim agencijama.

https://t.co/xUcO520Enu — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Njezina zadaća bit će praćenje i ograničavanje prijevoza naprednih sustava naoružanja, materijala obuhvaćenih američkim sankcijama te tehnologija koje se mogu koristiti i u civilne i u vojne svrhe. Američke vlasti namjeravaju se usredotočiti i na financijske tokove koje smatraju nezakonitima, a za koje tvrde da omogućuju financiranje iranskih vojnih aktivnosti.

'Želimo spriječiti obnovu iranske vojne moći' Zapovjednik CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, poručio je da je osnivanje nove skupine nastavak američkih nastojanja da se dodatno ograniče iranske vojne i financijske mogućnosti. 'Jačanje suradnje CENTCOM-a s drugim američkim državnim agencijama dodatno će ograničiti sposobnost Irana da financira terorizam, obnavlja tvornice oružja i popunjava svoje vojne zalihe', naveo je Cooper u priopćenju. Američko zapovjedništvo pritom naglašava da se operacija nadovezuje na postojeću pomorsku blokadu iranskih luka, dok će nova skupina usmjeriti pozornost na kopnene pravce i područje Kaspijskog jezera. Time Washington nastoji proširiti nadzor nad putovima kojima se, prema američkim procjenama, prevoze oružje, vojna oprema i druga sankcionirana roba.