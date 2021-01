Sačić prijeti postavljanjem šatora ispred Ministarstva branitelja

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u srijedu se oštro usprotivio prijedlogu Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata jer "omogućuje stjecanje naknade i neprijateljima države" te su Ministarstvu hrvatskih branitelja urudžbirali 19 amandmana na taj prijedlog

Prava bi, kaže Sačić, imali i svi oni koji su "kreirali i provodili referendum o odcjepljenju Republike Hrvatske prema Republici Srbiji te svi oni koji su već dobili odštete, milijunske iznose u Hrvatskoj po kaznenim postupcima, a sada bi ih opet taj prijedlog zakona obeštetio do kraja života od 3800 do čak 4000 i 5000 kuna, odnosno za neka ranjavanja, za neka obolijevanja od 700 do 3800 kuna".

Sačić kaže da u prvom čitanju tog prijedloga zakona u Saboru moraju "stvoriti uvjete" da se on povuče ili doradi, a ako dođe do drugog čitanja moraju napraviti politički pritisak prema Vladi, Ministarstvu hrvatskih branitelja. "Ako treba i šator ćemo postaviti", poručio je.

Zahtijevaju, kaže, i da evidencija civilnih stradalnika bude javni dokument te da se jednom godišnje u Hrvatskom saboru raspravlja o tom izvješću. Istaknuo je da je za 2021. za to predviđeno 30 milijuna kuna, za 2022. 40 milijuna kuna, a za 2023. već 60 milijuna kuna. "Znači, oni predviđaju da će se 'širom otvoriti vrata'. Taj zakon može konzumirati od 10.000 do 20.000 ljudi za koje mi uopće ne znamo kako su, gdje su, pod kojim okolnostima stradali", rekao je Sačić.

Marijan Pavliček, saborski zastupnik Hrvatske konzervativne stranke koji je u Klubu hrvatskih suverenista, rekao je da je taj prijedlog zakona najočitiji primjer "trgovačke hrvatsko-srpske koalicije i plod te koalicije". Primjerice, kaže, osobe koje su kuhale neprijateljskim vojnicima i podržavale velikosrpsku agresiju, ako su prilikom ratnih djelovanja ranjene kao civili, imat će ista prava kao hrvatski civili koji su tri mjeseca bili u Vukovaru u podrumu i bili ranjeni od srpske granate.

"Još jedanput ovim prijedlogom zakona Milorad Pupovac je uspio matirati Andreja Plenkovića i još jedanput je uspio izjednačiti žrtve s hrvatske strane s onima koji su otvoreno podržavali velikosrpku agresiju, a tobože će se danas-sutra prikazivati kao civili", poručio je Pavliček.

Tanja Polić-Marković, udovica zagrebačkog branitelja Vukovara koji je devet mjeseci proveo o logoru Sremska Mitrovica, rekla je da članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja danas "ne postoje" te da se logoraše tjera da sami vode sudske postupke u Srbiji, kao da su bili u svojim malim privatnim ratovima te da se ti postupci gube. Kaže da država ništa nije riješila, iako joj je ministar Medved rekao da hoće.