Saborsko jutro počelo burno: Karolini Vidović Krišto u par minuta dvije opomene, Jandroković je izbacio sa sjednice zbog nenošenja maske

Slobodnim govorima trebalo je započeti ovotjedno zasjedanje Sabora, no zaiskrilo je već u prvih par minuta

Ona je zatražila povredu poslovnika kako bi se osvrnula na činjenicu da Vlada kasni sa svojijm odgovorima zastupnicima. 'Vlada je odgovorna Saboru. Vi ste u petak izjavili kako ste nemoćni pred Vladom. Time ste potvrdili kršenje trodiobe vlasti', krenula je Vidović Krišto obrazlagati, no ubrzo ju je Jandroković prekinuo i dodijelio joj opomenu.

Za riječ se javio i Mostov Miro Bulj koji je pak zatražio da na raspravu dođe izvještaj o radu DORH-a, no i on je dobio upozorenje jer nije pravilno koristio institute poslovnika.

'Kolegice Krišto, ovu polemiku možemo voditi na drugi način, a ne sada tu pod palicom povrede poslovnika. Ja se držim akata i tu nema kršenja poslovnika. Nađite način da artikulirate svoje stavove. Nisam rekao da sam nemoćan pred vladom nego postoje akti, ako vlada ne odgovori ne postoji instrument da je prisilim vladu da odgovori. To je tako i ne želim više o tome', rekao je Jandroković.

Vidović Krišto počela mu je dobacivati iz klupe, no Jandroković ju je odmah upozorio da stavi masku. Kako ona to nije htjela napraviti Jandroković je odredio stanku od pet minuta te zatražio da Vidović Krišto napusti sabornicu jer joj je zbog nenošenja maske izrekao kaznu udaljenja s rasprave do kraja dana.