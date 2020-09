Pitate se što znače hapšenja za saborsku većinu? HDZ zasad ne mora brinuti, nešto su naučili iz slučaja Josipe Rimac

Nakon što je zbog USKOK-ove sumnje da su dva saborska zastupnika sudjelovala u nezakonitim aktivnostima u Sabor stigao zahtjev za skidanjem imuniteta, a iz zahtjeva je bilo vidljivo da se za njih dvojicu traži i pritvor, u javnosti se postavilo pitanje kako će to utjecati na krhku parlamentarnu većinu. Tportal donosi odgovore na to i druga pitanja vezana uz ovaj slučaj

U četvrtak je u Sabor stigao zahtjev USKOK-a za skidanjem imuniteta i određivanjem pritvora za dvojicu saborskih zastupnika, HDZ-ova Dražena Barišića i SDP-ova Vinka Grgića , istoga dana o tome je glasalo Mandatno-imunitetno povjerenstvo, a u petak im je imunitet ukinuo Sabor. S obzirom na to da je Barišićev odlazak u pritvor prilično izvjestan, barem na nekoliko dana, a možda i na dulje, postavilo se pitanje gubi li time HDZ krhku većinu, prestaje li odlaskom u pritvor Barišić biti zastupnik, može li glasati iz pritvora i slično.

Prvo je važno naglasiti da, gledano s aspekta pravosudnih procesa, saborski zastupnik gubi mandat tek nakon što bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu veću od šest mjeseci , dok pokretanje istrage i odlazak u pritvor nisu razlozi za gubitak saborskog mandata. Tako da bi Barišić, da nije sam stavio mandat u mirovanje, i dalje bio saborski zastupnik. No ako bi završio u pritvoru, ne bi mogao glasati, pa HDZ, sa svojim partnerima, ne bi više imao 76 ruku, odnosno natpolovičnu većinu zastupnika. HDZ i Barišić takvu su situaciju spriječili time što je on stavio mandat u mirovanje, a predsjedništvo stranke odredilo da će ga mijenjati Mato Čičak , što je i izglasano u Saboru u petak.

To znači da oporbene stranke, čak ni da se ujedine oko neke teme, i dalje ne bi mogle preglasati HDZ-ovu koaliciju jer jednostavno imaju manje zastupnika. U takvom slučaju čak ne bi bila ugrožena ni pozicija nekih ministara za koje bi oporba tražila izglasavanje povjerenja, zato što je u takvim slučajevima zadatak oporbe osigurati natpolovičnu većinu od 76 glasova za smjenu određenog ministra, što ne bi imala.

Praktički jedini, ali za funkcioniranje Sabora nepremostiv problem bilo bi oporbeno rušenje kvoruma. Naime, da bi se pristupilo glasanju o nekom zakonu, potrebno je utvrditi da je u sabornici nazočna većina od ukupnog broja izabranih zastupnika, odnosno najmanje njih 76, neovisno o tome iz kojih su stranaka. Ako se u sabornici u tom trenutku ne nalazi najmanje 76 zastupnika, nijedan zakon ne može se izglasati. S obzirom na to da Barišić iz pritvora ne bi mogao glasati, ako bi svi zastupnici oporbe napustili sabornicu prije glasanja, ne bi se moglo pristupiti glasanju te bi time bio blokiran rad Sabora. Takva blokada rada mogla bi trajati cijelo vrijeme koje bi Barišić proveo u pritvoru, a to bi se, sudeći po nekim drugim sličnim slučajevima, moglo otegnuti i na više mjeseci. Primjerice, HDZ-ova Josipa Rimac u pritvoru se nalazi od kraja svibnja, a prema odluci suca istrage, trebala bi ostati u njemu najmanje do kraja listopada.