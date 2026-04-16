Sabor raspravlja o zaštiti novinara od SLAPP tužbi

Bi. S. / Hina

16.04.2026 u 04:29

Sabor, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o Prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se nastoji zaštititi novinare, nevladine organizacije i znanstvenike od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih tužbi (SLAPP)

Prijedlogom se u hrvatsko zakonodavstvo unosi Direktiva Europskog parlamenta iz 2024. godine, usvojene kako bi se odgovorilo na problem sve većeg broja strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja novinara, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva.

SLAPP-ovi često uključuju neravnotežu moći stranaka, pri čemu tužitelj ima snažniji financijski ili politički položaj od tuženika. Zbog takvih postupaka informacije o određenom pitanju od javnog interesa mogle bi se objaviti s odgodom ili bi objava takvih informacija mogla biti u potpunosti spriječena, navodi su u prijedlogu zakona.

Predloženim zakonom uspostavljaju se postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak, a koja uključuju: osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka,  novčane kazne i druge sankcije.

Također se propisuje da će sud uvijek obratiti osobitu pažnju na potrebu hitnog postupanja po postupovnim jamstvima. Međutim, u prijedlogu stoji da sud ne treba primjenjivati zaštitne mjere ako se, primjerice javno djelovanje ne provodi u dobroj vjeri, kao što su slučajevi u kojima je tuženik javnim djelovanjem širio dezinformacije ili izmišljao optužbe kako bi naštetio ugledu tužitelja.

Prije toga, na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.

Njime se uvodi nova obveza obavještavanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene proizvoda te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak, čime bi se podigla svijest o alternativama i prednostima odlučivanja za popravak. Nadalje, prodavatelj bi popravak trebao provesti u razumnom roku, a ukoliko to nije moguće, uvodi se mogućnost besplatne posudbe zamjenskog proizvoda.

