S turizmom raste i kriminal, a najčešće su krađe: Odakle nam dolaze žrtve razbojstava, a odakle lopovi?

Kako se razvija turizam, sa svakom novom turističkom sezonom i porastom broja gostiju, raste i kriminal u koji su, uz domaće stanovništvo, uključeni i stranci, bilo kao žrtve, bilo kao počinitelji kaznenih djela, pokazuju podaci.

Stranci su 2017. najčešće krali (301) i narušavali javni red i mir (207), a skloni su i krivotvorenjima (175) i to najčešće dokumenata i isprava. Problema još imaju u prometu (139 izazvanih prometnih nesreća) te s drogama (102 promet i proizvodnja droge).

Policija upozorava da se kaznena djela provode na najpopularnijim lokacijama određene turističke destinacije, ovisno o mjestu gdje se nalazite, to jest koliko je popularno i upotpunjeno turističkim sadržajem.

No, splitska policija uvjerava kako su stranci i turisti, statistički sigurni, jer po podacima tek jedan turist na njih 4000 bude žrtva nekog kaznenog djela.

Jedan 31-godišnji Francuz koji se s prijateljem kupao na splitskoj plaži Bačvice, tijekom kupanja je uočio nepoznatu osobu kako mu prebire po osobnim stvarima, odlučio mu se suprostaviti. Napadač ga je ubo nožem u prsni koš, teško ga ozlijedivši. Kradljivac, inače 22-godišnjak, ubrzo je uhićen i pritvoren te mu prijeti i do deset godina zatvora.

Osim nasilja, prisutna i nacionalna netrpeljivost

U 2018. godini svjedočili smo i pojedinim slučajevima netolerancije prema našim susjedima. U veljači su u Splitu petorica mladića napala trojicu vaterpolista beogradske Crvene Zvezde, koji su nosili klupske trenirke. Dvojica su pobjegla, a treći se spasio skokom s rive u more.

Sličan događaj dogodio se i u Supertu na otoku Braču gdje je napadnuto nekoliko sezonskih radnika, a pritom je stradao i jedan tamošnji vatrogasac koji je napadnutim radnicima priskočio u pomoć. Ponovno su bili napadnuti zbog nacionalnosti, a radilo se o hrvatskim Srbima.

Profesor Dražen Lalić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu smatra da su razvoj turizma i multikulturalnosti zaslužni za pad kaznenih djela prema turistima.

"Naši ljudi shvaćaju da u Hrvatskoj gotovo sve živi od turizma, pa se sve više pazi, a komunikacija rješava problem predrasuda. U Hrvatsku dođe od 16 do 20 milijuna turista godišnje, to je jako puno ljudi različitih struktura koji stanovništvo jednog grada povećaju za sedam do osam puta", kazao je Lalić.