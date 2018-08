S prvim danom rujna gasi se proizvodnja halogenih žarulja. Evo što o tome trebate znati

U jesen 2009. godine u povijest su otišle klasične žarulje sa žarnom niti, a od 1. rujna ove godine to će se dogoditi i s halogenkama. I dok su klasične sijalice u potpunosti nestale s polica trgovina i rijetko gdje se može pronaći pokoja, tako će i halogenke biti u prodaji dok ih bude na zalihama. Nakon toga na policama trgovina trebale bi ostati samo LED rasvjetna tijela te fluorescentne i kompaktno-fluorescentne žarulje (CFL)

Iako u osnovi i one koriste žarnu nit, halogene žarulje, zahvaljujući inertnim plinovima, imaju značajno dulji vijek trajanja, do četiri tisuće sati, ali i dalje ne dovoljno dugačak da bi ih eurobirokrati ostavili na tržištu. Zbog plavkasto-bjelkastog svjetla koje proizvode čest prigovor je bio da je riječ o neprirodnom svjetlu koje izaziva glavobolje iako to nikada nije dokazano. Njihov problem je i u tome što se njihovo staklo mora posebno izraditi kako bi filtriralo UV zrake. Bruxelles je predvidio ugasiti proizvodnju 2016., ali lobisti su isposlovali produljenje od dvije godine koje istječe s prvim danom rujna.

Što su fluorescentne (tzv. neonke) i CFL kompaktno-fluorescentne žarulje, tzv. štedne žarulje?

Riječ je o žaruljama koje sadrže živu i tretiraju se kao elektronički otpad. Sadrže količine žive koje ne mogu ubiti čovjeka, ali mogu prouzročiti određene zdravstvene probleme. Neonke se najčešće koriste u uredima, školama i institucijama, a CFL žarulje imaju primjenu podjednako u kućanstvima, tvrtkama i institucijama. Radni vijek im je od devet do 20 tisuća sati, a potrošnja električne energije za istu razinu osvijetljenosti kao kod klasičnih žarulja je i do nekoliko puta niža.

Što je LED rasvjeta?

Riječ je o vrsti štednih žarulja zasnovanih na LED diodama. Tehnologija njihove proizvodnje skuplja je od one za klasičnu, halogenu i CFL rasvjetu, pa su i njihove cijene u trgovinama znatno više. No njihov radni vijek je i do 30 tisuća sati, što je neusporedivo više od svih prethodnih, a i potrošnja električne energije im je značajno manja. Naime, prema podacima EU-a, LED žarulje troše od 50 do 90 posto energije manje od onih klasičnih. Za razliku od CFL-a, ne sadrže toksične spojeve. U startu su skuplje, ali ako se gleda na dulji rok…

Kako odabrati LED žarulju prema toplini svjetla?

Stručnjaci kažu da nijedna žarulja do sada nije uspjela stvoriti dojam dnevnog svjetla kao klasična sijalica sa svojom toplom žutom nijansom. Ipak, LED žarulja s 2700 kelvina joj je najbliža. U kelvinima je na kutijama označena temperatura boje. Hladna bijela iznosi pak 4000 kelvina.