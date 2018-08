S početkom školske godine kreće i velika promjena u obrazovanju, ovo je sve što trebate znati o 'Školi za život'

S početkom ove školske godine počinje i značajna promjena u obrazovanju učenika. Riječ je o najavljivanom eksperimentalnom projektu 'Škola za život', koji će se provoditi u 74 osnovne i srednje škole, a koji je samo prva faza dugo očekivane obrazovne reforme. Točnije, nakon više od 26 godina kreće se u konkretnije mjere u obrazovanju hrvatskih učenika, koje bi potpuno trebale promijeniti dosadašnji način obrazovanja

Također, u školama koje sudjeluju u eksperimentalnom programu održavat će se roditeljski sastanci kako bi roditelji dobili informacije o aktualnim promjenama.

Edukacija nastavnika

Kako bi projekt uspio, nastavnici su morali proći određenu pripremu jer su ipak oni ti koji djeci prenose potrebno znanje. Stoga su organizirane edukacije nastavnika kako bi ih se pripremilo na ovaj novi način poučavanja i držanja nastave. Naime, jedna od velikih promjena je i ta što sada nastavnici imaju puno veću slobodu, pa su sami mogli odabrati udžbenike koji su bili u ponudi.

No najvažnije je to što nastavnici sami organiziraju nastavu te biraju koliko će se sati tjedno održavati određeni predmet jer više nema točnog plana po nastavnoj jedinici, što bi trebalo omogućiti više projekata i terenske nastave.

Edukacije su počele u siječnju i odvijat će se do kraja eksperimentalnog programa, odnosno do kraja ove školske godine. Do lipnja je održano oko 80 posto online edukacija u virtualnim učionicama. Nastavnici su dobili određene zadatke, sami su morali predložiti te izraditi ideje i koncepte, kao i proučiti sve dokumente vezane za obrazovnu reformu do sada i dati svoje prijedloge.

Školama i nastavnicima je na raspolaganju mreža podrške i infocentar, odnosno oko 170 hrvatskih i međunarodnih savjetnika i mentora. Osim edukacija, održavaju se savjetnički posjeti navedenih stručnjaka te se planiraju dodatne edukacije u školama i na županijskim vijećima, kao i regionalne edukacije. Također, nastavnici su dobili nove teme kao pripremu za početak škole, rekla je glavna operativka.