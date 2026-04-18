Ružić: Nije realno tražiti veće plaće. Plaće stalno rastu, nije to samo pred izbore

Gostujući na RTL-u , Ružić je komentirao veliki sindikalni prosvjed na Trgu bana Jelačića , koji su sindikalne središnjice organizirale kako bi upozorile na nedovoljne plaće i rastuće troškove života.

'Mi kontinuirano radimo na povećanju plaća, mirovina i svih ostalih primanja i socijalnih primanja, i to na jedan kontinuiran način koji je održiv za samu stabilnost i konkurentnost naše privrede. Bez obzira da li bi to bilo u ovim koracima, riječi je o stepenasto prilično naglom porastu plaće takoreći preko noći. Vidjeli smo i po reakcijama danas šire javnosti da ovakvi porasti preko noći kako plaće u javnom i državnom sektoru, tako i u javnim i državnim službama, tako niti mirovina, nisu nešto što šira javnost podupire', rekao je Ružić.

Odgovarajući na poruke sa sindikalnog skupa, Ružić je rekao kako u ovom trenutku nije realno tražiti veće plaće.

Na pitanje novinarke kako to da plaće najviše rastu uoči izbora, Ružić je inzistirao da plaće kontinuirano rastu.

'Najviše je bilo u određenim periodima, ali kontinuirano se povećavaju primanja cijeli mandat, 10 godina ove Vlade na čelu s našim premijerom. Svi modeli se razmatraju, pa čak i oni indeksacije. Dakle, svi modeli koji će dovesti do što bolje, pravednije raspodjele na održiv način jer je to bit kako funkcioniramo i kako se odupremo svim prijetnjama i kroz intervencije koje su vrlo široke', rekao je Ružić.

'Visokoobrazovanima plaća brže raste kod privatnika'

Ministar je ocijenio, ne precizirajući izvor podataka na koji se poziva, da visokoobrazovanim građanima plaće više rastu kod privatnika nego u javnom sektoru.

'Ako uzmete detaljnu analizu plaća i ako uzmete visoku stručnu spremu koje ima više u javnom sektoru, a usporediti pojedinačno, tada radnici s visokim obrazovanjem u privatnom sektoru imaju i dalje puno veću plaću komparativno nego oni u javnom sektoru. Tako da s te strane ovi podaci naizgled djeluju zabrinjavajuće. Ali ako se uđe u dublju analizu, tada i njima možemo naći vrlo objektivne razloge i možemo ih detaljnije prikazati', rekao je.