Ruski veleposlanik u Ljubljani vjeruje u kompromis oko Mercatora

Ruski veleposlanik u Sloveniji Timur Ejvazov nada se da će do kraja godine biti otklonjene zapreke za prijenos Mercatora na Fortenova grupu, izazvane odlukom slovenskog regulatora za tržišno natjecanje, napominjući da bi to bilo i u ruskom interesu

"Pokazali smo veliku dozu strpljenja, no treba razumjeti i to da je Sberbank državna banka. To znači da je njen većinski udio u vlasništvu ruske vlade. To je banka u kojoj je novac ruske države i zato svim naporima moramo tražiti rješenja kako sačuvati naše interese", kazao je ruski veleposlanik.

Slovenski viši sud je prije mjesec dana smanjio kaznu slovenskog regulatora za tržišno natjecanje izrečenu Agrokoru koja je uzrokovala odgodu prijenosa na Mercatora na Fortenova grupu, i to s 53,5 na samo jedan milijun eura, što je navodno trebao biti kompromis za deblokadu procesa prijenosa dionica na Fortenovu.

No, kako navode slovenski mediji, Agrokorova uprava odbila je platiti i tih jedan milijun eura, smatrajući da je riječ o načelnoj stvari, jer kažnjavanje nema pravnog temelja nego je pokušaj da se vlasnici Fortenove privole na ekskluzivan položaj slovenskih dobavljača u novoj trgovačkoj grupi.