Ruski šef diplomacije Lavrov u BiH: Rusija podržava Dayton i ne preferira nikoga na izborima

Rusija čvrsto stoji iza Daytonskog sporazuma i posjet ruskog šefa diplomacije nije predizborno motiviran i Rusija se ne kani nametati u BiH, rekao je u petak Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon što je Sergej Lavrov u Sarajevu razgovarao s trojicom predsjednika.

'Poruke koje smo čuli su više nego jasne. Rusija čvrsto stoji iza Daytonskog sporazuma . Ali je protiv demonizacije Republike Srpske kao jednog od bosanskohercegovačkih entiteta. Smatram to iznimno korektnim. Ne vidim tko uopće može imati primjedbu na tu vrstu političke poruke'', rekao je Ivanić u izjavi za medije nakon susreta s Larovom.

Ustvrdio je da posjet ruskog šefa diplomacije nije predizborno motiviran.

'Uvjeren sam da Rusija ovdje nikoga ne podržava. To što netko to pokušava uporabiti u svoju korist, to više govori o kulturi domaćina', rekao je Ivanić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i bliski suradnici tumače posjet ruskog ministra vanjskih poslova, koji će tijekom dana posjetiti i Banju Luku, jasnim znakom potpore Moskve njemu i njegovu Savezu nezavisnih socijaldemokrata.

Nakon susreta s trojicom članova BH predsjedništva, Bakirom Izetbegovićem, Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, Lavrov je u Sarajevu posjet nastavio razgovorom s bosanskohercegovačkim kolegom Igorom Crnatkom, a poslije podne doalzi u Banju Luku.