Rusi se osvećuju Ukrajini: Najmanje pet ubijenih u zračnim napadima

Na istoku regije Donjeck, najmanje četiri osobe ubijene su, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile sedam jedrećih bombi na grad Kramatorsk i obližnje naselje Bilenke, rekao je regionalni vojni guverner Vadim Filaškin na Telegramu.

Rusija je također žestoko bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno, izvijestio je guverner Ivan Fedorov na svome kanalu na Telegramu.