ISTOK I JUGOISTOK

Rusi se osvećuju Ukrajini: Najmanje pet ubijenih u zračnim napadima

I.K./Hina

10.07.2026 u 22:58

Raniji ruski napad na Ukrajinu
Raniji ruski napad na Ukrajinu Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
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Najmanje pet ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno, u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu u petak, rekli su regionalni dužnosnici.

Na istoku regije Donjeck, najmanje četiri osobe ubijene su, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile sedam jedrećih bombi na grad Kramatorsk i obližnje naselje Bilenke, rekao je regionalni vojni guverner Vadim Filaškin na Telegramu.

Rusija je također žestoko bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno, izvijestio je guverner Ivan Fedorov na svome kanalu na Telegramu.

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Rekao je da je napadom Kremlja ciljano središte industrijskog grada, u kojem je uništeno desetak kuća u procesu.

Dodao je i da su ruske postrojbe napredovale na nešto više od 20 kilometara od grada.

Rusija učestalo koristi jedreće bombe koje bacaju borbeni zrakoplovi s velikih visina i kojima se mogu pogoditi mete udaljene desecima kilometara.

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