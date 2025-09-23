Ruske protuzračne postrojbe oborile više od 30 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je u objavama na aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu da su dronovi uništeni na putu do grada tijekom otprilike dvanaest sati. Stručnjaci ispituju ostatke na tlu, rekao je.

Letovi su odgođeni i otkazani u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevu, najvećoj ruskoj zračnoj luci po broju putnika. Ruski nacionalni prijevoznik Aeroflot izjavio je da planira u potpunosti nastaviti normalan rad zračne luke do kraja utorka. Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da su njegove protuzračne postrojbe uništile 81 ukrajinski dron do ponoći po lokalnom vremenu, a još 69 između ponoći i 7 sati po lokalnom vremenu.

Reuters nije uspio neovisno provjeriti izvješća

Mihail Razvozhajev, guverner luke Sevastopolj na Krimu, sjedišta ruske Crnomorske flote, rekao je da su protuzračne postrojbe uništile najmanje šest dronova u blizini luke. Dijelovi oborenog drona izazvali su požar na otvorenom tlu, koji je ugašen.

Guverner tulske regije u središnjoj Rusiji Dmitrij Miljajev rekao je da su tri drona oborena bez žrtava i šteta.

Vjačeslav Gladkov, guverner belgorodske regije, koja graniči s Ukrajinom, rekao je da roditelji trebaju zadržati djecu kod kuće te da su dva trgovačka centra u regiji privremeno zatvorena.