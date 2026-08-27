osuđeni ratni zločinac

Hrvatski ministar o Mladićevoj smrti: 'Ostavio je krvavi trag'

M.Da./Hina

27.08.2026 u 20:37

Preminuo Ratko Mladić
Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je u četvrtak da je Ratko Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac, istaknuvši da su snage pod njegovim zapovjedništvom ostavile krvavi trag u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

"Ratko Mladić umro je kao osuđeni ratni zločinac. Vojne snage pod njegovim zapovjedništvom, slijedeći cilj stvaranja Velike Srbije, ostavile su krvavi trag diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine - od Kijeva, Škabrnje, Drniša i Šibenika do istočne Bosne i genocida u Srebrenici", napisao je Grlić Radman na društvenoj mreži X.

Dodao je je da je pravda spora i da nije obuhvatila sve ratne zločine koje su počinile postrojbe pod njegovim zapovjedništvom

Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini.

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Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
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Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL

Nasljednik Haškog tribunala (MICT) više je puta odbio zahtjeve da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.

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