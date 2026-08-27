Hrvatski ministar o Mladićevoj smrti: 'Ostavio je krvavi trag'

" Ratko Mladić umro je kao osuđeni ratni zločinac. Vojne snage pod njegovim zapovjedništvom, slijedeći cilj stvaranja Velike Srbije, ostavile su krvavi trag diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine - od Kijeva, Škabrnje, Drniša i Šibenika do istočne Bosne i genocida u Srebrenici", napisao je Grlić Radman na društvenoj mreži X.

Ratko Mladić died as a convicted war criminal. The military forces under his command, pursuing the goal of achieving Greater Serbia, left a bloody trail across Croatia and Bosnia and Herzegovina — from Kijevo, Škabrnja, Drniš and Šibenik to eastern Bosnia and the genocide in…

Dodao je je da je pravda spora i da nije obuhvatila sve ratne zločine koje su počinile postrojbe pod njegovim zapovjedništvom

Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini.