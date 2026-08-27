Hrvatski ministar o Mladićevoj smrti: 'Ostavio je krvavi trag'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je u četvrtak da je Ratko Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac, istaknuvši da su snage pod njegovim zapovjedništvom ostavile krvavi trag u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
"Ratko Mladić umro je kao osuđeni ratni zločinac. Vojne snage pod njegovim zapovjedništvom, slijedeći cilj stvaranja Velike Srbije, ostavile su krvavi trag diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine - od Kijeva, Škabrnje, Drniša i Šibenika do istočne Bosne i genocida u Srebrenici", napisao je Grlić Radman na društvenoj mreži X.
Dodao je je da je pravda spora i da nije obuhvatila sve ratne zločine koje su počinile postrojbe pod njegovim zapovjedništvom
Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini.
Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.
Nasljednik Haškog tribunala (MICT) više je puta odbio zahtjeve da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.