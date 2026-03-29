Rusi pomogli Iranu u napadu na važnu američku bazu? Otkriven obrazac koji upućuje na Moskvu

Napad se dogodio 26. ožujka, a u njemu je ranjeno više američkih vojnika te su pogođeni i zrakoplovi. Američki dužnosnici potvrdili su da ozljede nisu bile opasne po život.

'Siguran sam da dijele informacije'

Zelenski je izjavio da je '100 posto' uvjeren kako Rusija dijeli obavještajne podatke s Iranom kako bi pomogla u napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku.

'Mislim da je u interesu Rusije pomoći Iranu. I znam da dijele informacije. Pomažu li Iranu? Naravno', rekao je.

Prema njegovim riječima, ruski sateliti snimali su zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji 20., 23. i 25. ožujka, neposredno prije napada.

Obrazac koji upućuje na pripremu napada

Zelenski je istaknuo da ponovljeno snimanje iste lokacije, prema iskustvu ukrajinskih službi, upućuje na pripremu napada.

'Znamo da ako snime jednom, pripremaju se. Ako snime drugi put, to je kao simulacija. Treći put znači da će napasti za dan ili dva', naveo je.

NBC News napominje da te tvrdnje nije mogao neovisno potvrditi, a u izvješću nisu objavljeni konkretni dokazi o satelitskim snimkama.

Rusija odbacuje optužbe, ali priznaje suradnju

Američki mediji ranije su izvijestili, pozivajući se na više izvora, da Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke o američkim vojnim položajima u regiji.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je takve tvrdnje, ali je potvrdio da Moskva isporučuje vojnu opremu Iranu u okviru dugogodišnjeg partnerstva.