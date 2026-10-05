Rusi napali Ukrajinu i pogodili autobus u Moldaviji: Javio se i ministar obrane

Na graničnom prijelazu Palanka – Majaki – Udobne, eksplodirao je ruski projektil, oštetivši autobus i kontrolnu kućicu, pri čemu je ozlijeđen jedan policajac
Tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu, jedna je osoba ozlijeđena u - Moldaviji. Naime, na graničnom prijelazu između Ukrajine i Moldavije, projektil je eksplodirao nedaleko od autobusa i kontrolne kućice. Autobus je oštećen, a granični policajac ozlijeđen, piše Ukrajinska pravda.
Ministar obrane Anatolie Nosatîi otkrio je da se radilo o tri projektila i dva drona čiji su ostaci pali u četiri okruga. pojasnio je kako se radilo o tri projektila i dva drona, čije su krhotine pale na područje četiri okruga. Kasnije je zabilježena još jedna letjelica u moldavskom zračnom prostoru.
Granični prijelaz Palanka – Majaki – Udobne privremeno je zatvoren, a nadležne službe su pozvale građane da ne putuju u to područje. Ako, pak, u pograničnim mjestima čuju dronove ili eksplozije, građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom, budu mirni i prate službene izvore informacija. Vlasti savjetuju građanima i da se ne približavaju krhotinama letjelica, streljiva ili drugih sumnjivih predmeta.