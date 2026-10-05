Rusi napali Ukrajinu i pogodili autobus u Moldaviji: Javio se i ministar obrane

Na graničnom prijelazu Palanka – Majaki – Udobne, eksplodirao je ruski projektil, oštetivši autobus i kontrolnu kućicu, pri čemu je ozlijeđen jedan policajac

Tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu, jedna je osoba ozlijeđena u - Moldaviji. Naime, na graničnom prijelazu između Ukrajine i Moldavije, projektil je eksplodirao nedaleko od autobusa i kontrolne kućice. Autobus je oštećen, a granični policajac ozlijeđen, piše Ukrajinska pravda.

Ministar obrane Anatolie Nosatîi otkrio je da se radilo o tri projektila i dva drona čiji su ostaci pali u četiri okruga. pojasnio je kako se radilo o tri projektila i dva drona, čije su krhotine pale na područje četiri okruga. Kasnije je zabilježena još jedna letjelica u moldavskom zračnom prostoru.

BREAKING: A Moldovan border guard has been wounded in a Russia suicide drone strike. Shrapnel from the exploding drone struck a bus and a border checkpoint between Moldova and Ukraine. It’s the second time in this war that Russian missile or drone wounds people outside of Ukraine. The first such case took place on May 26th this year when a Russian drone struck a residential building in Galati, Romania and wounded 2 people. 🇲🇩🇷🇺 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026