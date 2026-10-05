nevjerojatno

Rusi napali Ukrajinu i pogodili autobus u Moldaviji: Javio se i ministar obrane

M.Da.

05.10.2026 u 20:32

Oštećeni autobus na moldavskom graničnom prijelazu
Oštećeni autobus na moldavskom graničnom prijelazu Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Visegrad 24
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Na graničnom prijelazu Palanka – Majaki – Udobne, eksplodirao je ruski projektil, oštetivši autobus i kontrolnu kućicu, pri čemu je ozlijeđen jedan policajac

Tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu, jedna je osoba ozlijeđena u - Moldaviji. Naime, na graničnom prijelazu između Ukrajine i Moldavije, projektil je eksplodirao nedaleko od autobusa i kontrolne kućice. Autobus je oštećen, a granični policajac ozlijeđen, piše Ukrajinska pravda.

vezane vijesti

Ministar obrane Anatolie Nosatîi otkrio je da se radilo o tri projektila i dva drona čiji su ostaci pali u četiri okruga. pojasnio je kako se radilo o tri projektila i dva drona, čije su krhotine pale na područje četiri okruga. Kasnije je zabilježena još jedna letjelica u moldavskom zračnom prostoru.

Granični prijelaz Palanka – Majaki – Udobne privremeno je zatvoren, a nadležne službe su pozvale građane da ne putuju u to područje. Ako, pak, u pograničnim mjestima čuju dronove ili eksplozije, građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom, budu mirni i prate službene izvore informacija. Vlasti savjetuju građanima i da se ne približavaju krhotinama letjelica, streljiva ili drugih sumnjivih predmeta. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
akcija u koromačnu

akcija u koromačnu

SDP raspalio po Plenkoviću: 'Našao je Istru kao rupu u koju će bacati smeće'
traže ispriku

traže ispriku

Janša izazvao bijes izjavom o radnicima s Kosova: Albanci žestoko reagirali
povučeno cjepivo

povučeno cjepivo

Liječnica otkrila kako su djeca oboljela nakon cijepljenja: 'Čuli smo se s liječnicima'

najpopularnije

Još vijesti