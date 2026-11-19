Kushner se obratio novinarima uz njemačkog, ukrajinskog, francuskog i britanskog čelnika.

„Mislim da je predsjednik (Donald) Trump otvoren za tu ideju, no podrazumijeva se da ona mora biti u interesu Sjedinjenih Američkih Država ”, dodao je.

„Iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država, pružanje sigurnosnih jamstava sličnih onima predviđenima člankom 5. Sjevernoatlantskog ugovora doista je vrlo, vrlo važna odluka ”, izjavio je Kushner na konferenciji za novinare nakon što je, zajedno sa Steveom Witkoffom , sudjelovao na sastanku zemalja Koalicije voljnih za potporu Ukrajini u Berlinu.

„Uspjeli smo ostvariti iznimno velik napredak i mislim da smo uspjeli uvjeriti Ruse u načelo prema kojem bi se sva sigurnosna jamstva za Ukrajinu temeljila na članku 5”, ključnom stupu NATO-ova sustava kolektivne obrane, naglasio je Kushner.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je pitanje članstva Ukrajine u NATO-u „važno” za europsku sigurnost, s obzirom na snažnu i dobro opremljenu ukrajinsku vojsku.

„Mislim da moramo ponovno otvoriti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u”, rekao je Macron novinarima nakon berlinskog samita čelnika europskih zemalja koje podupiru Ukrajinu, okupljenih u tzv. Koaliciji voljnih.

Macron je kazao i da su europski čelnici okupljeni u Berlinu telefonski razgovarali s Trumpom.

„Imali smo priliku razgovarati s dvojicom posebnih izaslanika predsjednika Trumpa, Kushnerom i Witkoffom, a i sam predsjednik Trump uspio se uključiti u razgovor tijekom ovog samita”, rekao je Macron novinarima.

Kushner je potvrdio da se Trump telefonski uključio u razgovor s čelnicima okupljenima na sastanku Koalicije voljnih.

Jedan od sudionika berlinskog sastanka kazao je da je Trump nazvao iz Air Fore Onea Jareda Kushnera kako bi se uključio u razgovore.

Trump je bio na povratku iz Kine gdje je održao prvi trilateralni sastanak takve vrste s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom, kada je nazvao Kushnerov mobitel, prema riječima sudionika berlinskog sastanka.

Kushner je potom uključio zvučnik na mobitelu, te preko mikrofona pojačao zvuk kako bi okupljeni mogli čuti američkog predsjednika.

Zasad se ne zna što je Trump rekao ni je li čelnike okupljene u Berlinu izvijestio o svojem sastanku s Putinom.

Američki je posrednik također istaknuo da se stajališta Sjedinjenih Američkih Država i Europe o Ukrajini „sve više približavaju”.

"Podrazumijeva se da želimo osigurati da sve naše aktivnosti budu dio usklađenog pristupa. Također želim podsjetiti da predsjednik Trump želi postići dogovor uz Europu na svojoj strani. Ne želi ništa nametati jednostrano”, rekao je Kushner na konferenciji za novinare.

Njemački kancelar nakon skupa je najavio skore razgovore između Europljana, Rusa, Ukrajinaca i Amerikanaca.

Friedrich Merz naznačio je da bi se razgovori „primjerice mogli održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima”, dodajući: „Mjesto održavanja tek treba odrediti. Podrazumijeva se da tražimo neutralno mjesto na kojem bi se razgovori mogli održati.”