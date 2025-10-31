Rusi ispalili moćnu tajnu raketu na Ukrajinu? Trump je zbog nje raskinuo nuklearni sporazum

Rusija je od kolovoza ispalila taj projektil na Ukrajinu ukupno 23 puta, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik novinskoj agenciji. Izvor je naveo da su Rusija 2022. godine dva puta lansirala krstareću raketu 9M729.

Rusija je napala Ukrajinu krstarećim raketama Novator 9M729 , čiji je tajni razvoj 2019. godine naveo američkog predsjednika Donalda Trumpa da se povuče iz jednog od ključnih nuklearnih sporazuma – Sporazuma o nuklearnom oružju srednjeg dometa (INF) iz 1987. godine.

Kada su novinari Reutersa u petak zatražili komentar Kremlja, glasnogovornik je upite proslijedio ministarstvu obrane, a ono se zasad nije oglasilo.

'Ruska upotreba projektila 9M729, zabranjenih INF-om, pokazuje Putinovo nepoštovanje prema Sjedinjenim Državama i diplomatskim naporima predsjednika Trumpa da okonča rat protiv Ukrajine', izjavio je Sibiha u pisanom odgovoru.

Novi nuklearni nemir i povratak utrke u naoružanju

Ove optužbe dolaze u trenutku u kojem američki predsjednik prijeti da će obnoviti testiranja nuklearnog oružja 'jer to i drugi rade', a Rusija kaže da će se i ona odlučiti na taj korak ako to napravi Amerika. Takve prijetnje izazivaju strah od nove globalne utrke u nuklearnom naoružanju.

Podsjetimo, Trump je uoči sastanka s kineskim čelnikom Xi Jinpingom naložio vojsci da 'odmah' nastavi s nuklearnim testiranjima, nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.

Stručnjaci upozoravaju da je on sposoban izazvati takozvani radioaktivni cunami i učiniti obalne gradove nenastanjivima.

Nekoliko dana prije toga Putin je objavio da je Rusija uspješno testirala i Burevestnik, nuklearno pogonjenu krstareću raketu sposobnu nositi nuklearnu bojevu glavu i, kako tvrdi Moskva, probiti svaki obrambeni štit.

Testirana još 2008.

Kako piše portal Oružjeonline, smatra se da je Rusija počela testirati ovu raketu još 2008. godine. Vojni analitičari vjeruju da 9M729 Novator ima stvarni domet znatno veći od 500 kilometara te da može dosegnuti čak između 2500 i 3500 kilometara.

Može nositi bojevu glavu mase do 500 kilograma, uključujući nuklearnu bojevu glavu snage između 10 i 50 kilotona, a ima preciznost od svega pet metara te može pogađati i pokretne ciljeve.