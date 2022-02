Rusi i Kinezi razmatraju gradnju plinovoda kroz Mongoliju

Tješnja suradnja u energetici i novi financijski okvir bit će vodeće teme sastanka koji će na rubu otvorenja ZOI u Pekingu održati kineski predsjednik Xi Jinping i ruski Vladimir Putin, želeći pokazati da Rusija ima alternativno tržište u vrijeme rastuće krize sa Zapadom

Putin i njegov kineski kolega zajedno će ručati u petak i mogli bi potpisati do 15 sporazuma, rekao je novinarima savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov i naznačio da se mnogo novih sporazuma odnosi na prirodni plin.

Putin stiže na otvorenje Zimskih olimpijskih igara u Peking u vrijeme visokih napetosti Rusije i Zapada koji optužuje Kremlj da priprema napad na susjednu Ukrajinu. S druge strane same ZOI održavaju se u sjeni pandemije covida, i diplomatskog bojkota pojedinih zapadnih zemalja koje žele upozoriti na kinesko kršenje ljudskih i prava manjina.

Razmatra se mogućnost gradnje novog plinovoda do Kine kroz Mongoliju no za taj projekt trebat će, ako dobije zeleno svjetlo, proteći godine do realizacije.