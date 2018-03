Rumunji bi se ujedinili s Moldavcima, ali se tome protive EU i Rusija, a ponajviše Gagauzi

Više od 10.000 ljudi okupilo se u ponedjeljak u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu na skupu organiziranom u znak podrške ujedinjenju te zemlje i Rumunjske, a okupljenima se pridružio i bivši rumunjski predsjednik Traian Basescu, jedan od najvećih zagovaratelja ujedinjenja

Ujedinjenje Rumunjske i njezinog sjevernoistočnog susjeda malo je vjerojatno, no ono ukazuje na postojanje podjela u Moldaviji između prozapadnih i proruskih političkih frakcija koje bi, prema analizama dobrih poznavatelja tog dijela Europe, mogle dodatno doći do izražaja uoči moldavskih parlamentarnih izbora u studenom.

Sadašnja Moldavija bila je tijekom 19. stoljeća dio carske Rusije pod nazivom Besarabija, a nakon Prvog svjetskog rata to je područje postalo dijelom Velike Rumunjske. No Besarabiju 1940. godine pripaja Sovjetski Savez koji će pod svojom paskom držati tu zemlju sve do raspada 1991. godine, kada Moldavija proglašava neovisnost.

O mogućnosti ujedinjenja dviju država govori se još od raspada SSSR-a, no Bukurešt niti Kišinjev zasad nisu povukli nikakve konkretne korake, osim što je Rumunjska do 2009. godine dala rumunjsko državljanstvo stotinama tisućama Moldavaca koji su mogli dokazati svoje rumunjsko porijeklo i tako dobiti putovnicu Europske unije.

Ujedinjenju nesklon EU

Rusija i neki rumunjski partneri iz Europske unije nisu skloni ujedinjenju, a sama ta mogućnost nije jednako prihvaćena. U Moldaviji se, prema nedavnoj anketi, samo 28 posto stanovnika izjasnilo za ujedinjenje, a 47 posto je bilo protiv. U Rumunjskoj pak mnogi se zalažu za pristup Moldavije Europskoj uniji, što bi uključivalo zbližavanje dviju zemalja bez ujedinjenja.

Prema procjenama, ujedinjenje dviju država Rumunjskoj bi donijelo tri milijuna stanovnika i povećanje BDP-a od čak šest milijardi eura, no udruživanjem bi se smanjio BDP po glavi stanovnika. Nestanak granica, prognoziraju ekonomisti, stvorio bi pozitivnu ulagačku klimu i smanjenje mnogobrojnih troškova, no o tome se još uvijek ne razmišlja.