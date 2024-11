Rotimov odvjetnik: Nije priznao krivnju, ali je objasnio okolnosti. Imalo je odjeka

'On je to napravio i očito je to imalo odjeka u Uskoku koji je zaključilo da su mjere opreza dovoljne. Dakle, to je sve što u ovome trenutku mogu komentirati. Osim još jedne činjenice, koja mi je, možemo reći, negativna i posebno mi smeta. On nije priznao djelo. Priznanje djela znači kada dođeš pred onoga koji te ispituje i kažeš: 'Ja sam kriv za ovo i ovo.' On to nije napravio", izjavio je Pavasović Visković.

Dodao je da detalje njegova govora ne može komentirati, ali može reći ono što mu je Rotim rekao, a to je da nije ništa primio i da nije sudjelovao ni u čemu nečasnom. Istaknuo je da će Rotim u utorak biti na poslu

Podsjetimo,neki mediji su danas neslužbeno objavili da je Rotim priznao krivnju i istražiteljima rekao da je Vili Beroš primio mito. Uskok nije tražio istražni zatvor za Rotima jer, kako su objavili u priopćenju, "za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke".