Revolucija na nebu: Stiže leteći div za najdužu liniju na svijetu

Dok se Qantas priprema za uvođenje najdužih komercijalnih letova na svijetu, u središtu projekta nije samo nova ruta između Sydneyja i Londona, nego i zrakoplov razvijen upravo za takve udaljenosti

Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) je nova izvedba već poznatog modela A350-1000, ali s nizom tehničkih dorada koje mu omogućuju ono što je dosad bilo izvan dosega putničkog zrakoplovstva – neprekidne letove duge više od 18.500 kilometara, navodi se na službenoj stranici Airbusa. Upravo će taj zrakoplov omogućiti Qantasu da od listopada 2027. godine pokrene izravne letove između Sydneyja i Londona, a potom i Sydneyja i New Yorka, pri čemu će putnici u zraku provoditi između 19 i 22 sata, ovisno o ruti i vremenskim uvjetima, piše Reuters.

A350-1000ULR nije novi tip zrakoplova, već posebno prilagođena inačica najvećeg putničkog modela iz obitelji Airbus A350, a ključna razlika krije se u dosegu. Kako bi mogao letjeti oko 1800 kilometara dalje od standardnog modela A350-1000, Airbus je ugradio dodatni stražnji središnji spremnik goriva (Rear Centre Tank) kapaciteta 20.000 litara. Uz njega su razvijeni modificirani sustav opskrbe gorivom i nova arhitektura rashladnog sustava u kuhinjama, prilagođena letovima koji traju gotovo cijeli dan, te je povećana najveća dopuštena masa pri polijetanju. Pogon osiguravaju dva motora Rolls-Royce Trent XWB-97, a oni su među najučinkovitijim turboventilatorskim motorima u civilnom zrakoplovstvu i omogućuju velik dolet uz nižu potrošnju goriva od prethodnih generacija širokotrupnih zrakoplova.

Manje sjedala za više prostora Jedna od najvećih razlika u odnosu na standardni A350 nije tehničke, već putničke prirode. Dok mnogi prijevoznici u A350-1000 ugrađuju više od 300 sjedala, Qantas je svoju verziju konfigurirao za svega 238 putnika. Time se oslobađa više prostora u svim razredima, što bi trebalo ublažiti fizički napor zbog višesatnog boravka u kabini, objavio je Qantas. Raspored uključuje: šest apartmana u prvoj klasi

52 sjedala u poslovnom razredu

40 sjedala u premium ekonomskoj klasi

140 sjedala u ekonomskom razredu. U ekonomskom razredu razmak između sjedala iznosit će 83 centimetra, što je više nego kod većine međunarodnih prijevoznika, a između premium ekonomske klase i ekonomskog razreda bit će uređena posebna wellbeing zona, u kojoj će se putnici moći istegnuti, prošetati ili osvježiti tijekom leta.