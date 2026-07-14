Airbus A350-1000ULR

Revolucija na nebu: Stiže leteći div za najdužu liniju na svijetu

Ma.Č.

14.07.2026 u 20:16

Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR Izvor: Profimedia / Autor: Björn Trotzki / imago stock&people
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Dok se Qantas priprema za uvođenje najdužih komercijalnih letova na svijetu, u središtu projekta nije samo nova ruta između Sydneyja i Londona, nego i zrakoplov razvijen upravo za takve udaljenosti

Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) je nova izvedba već poznatog modela A350-1000, ali s nizom tehničkih dorada koje mu omogućuju ono što je dosad bilo izvan dosega putničkog zrakoplovstva – neprekidne letove duge više od 18.500 kilometara, navodi se na službenoj stranici Airbusa.

Upravo će taj zrakoplov omogućiti Qantasu da od listopada 2027. godine pokrene izravne letove između Sydneyja i Londona, a potom i Sydneyja i New Yorka, pri čemu će putnici u zraku provoditi između 19 i 22 sata, ovisno o ruti i vremenskim uvjetima, piše Reuters.

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A350-1000ULR nije novi tip zrakoplova, već posebno prilagođena inačica najvećeg putničkog modela iz obitelji Airbus A350, a ključna razlika krije se u dosegu.

Kako bi mogao letjeti oko 1800 kilometara dalje od standardnog modela A350-1000, Airbus je ugradio dodatni stražnji središnji spremnik goriva (Rear Centre Tank) kapaciteta 20.000 litara. Uz njega su razvijeni modificirani sustav opskrbe gorivom i nova arhitektura rashladnog sustava u kuhinjama, prilagođena letovima koji traju gotovo cijeli dan, te je povećana najveća dopuštena masa pri polijetanju.

Pogon osiguravaju dva motora Rolls-Royce Trent XWB-97, a oni su među najučinkovitijim turboventilatorskim motorima u civilnom zrakoplovstvu i omogućuju velik dolet uz nižu potrošnju goriva od prethodnih generacija širokotrupnih zrakoplova.

Manje sjedala za više prostora

Jedna od najvećih razlika u odnosu na standardni A350 nije tehničke, već putničke prirode. Dok mnogi prijevoznici u A350-1000 ugrađuju više od 300 sjedala, Qantas je svoju verziju konfigurirao za svega 238 putnika. Time se oslobađa više prostora u svim razredima, što bi trebalo ublažiti fizički napor zbog višesatnog boravka u kabini, objavio je Qantas.

Raspored uključuje:

  • šest apartmana u prvoj klasi
  • 52 sjedala u poslovnom razredu
  • 40 sjedala u premium ekonomskoj klasi
  • 140 sjedala u ekonomskom razredu.

U ekonomskom razredu razmak između sjedala iznosit će 83 centimetra, što je više nego kod većine međunarodnih prijevoznika, a između premium ekonomske klase i ekonomskog razreda bit će uređena posebna wellbeing zona, u kojoj će se putnici moći istegnuti, prošetati ili osvježiti tijekom leta.

Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR Izvor: Profimedia / Autor: Björn Trotzki / imago stock&people

Kabina prilagođena 20-satnim letovima

Na letovima koji traju gotovo cijeli dan pitanje udobnosti postaje jednako važno kao i tehničke mogućnosti zrakoplova, stoga Qantas nije mijenjao samo raspored sjedala.

Rasvjeta, raspored obroka, klimatizacija i prostori za kretanje razvijani su u suradnji sa stručnjacima koji proučavaju utjecaj dugih letova na ljudski organizam, s ciljem smanjenja umora i lakšeg prilagođavanja različitim vremenskim zonama nakon slijetanja.

Airbus je, s druge strane, prilagodio sustav ventilacije i kontrole temperature u kabini te se on tijekom certificiranja zasebno ispituje upravo zbog iznimno dugog vremena provedenog u zraku.

Prvi let već je obavljen

Prvi A350-1000ULR poletio je iz Toulousea početkom lipnja ove godine. Probni let trajao je gotovo četiri sata, tijekom kojih su testirani osnovni sustavi zrakoplova i nova konfiguracija spremnika goriva.

Time je započela višemjesečna certifikacijska kampanja Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA), nakon koje će zrakoplov biti dovršen prema specifikacijama Qantasa i pripremljen za komercijalnu upotrebu. Prvi primjerak namijenjen australskom prijevozniku trebao bi biti isporučen u travnju 2027. godine.

Qantas je zasad naručio 12 zrakoplova A350-1000ULR i oni će činiti okosnicu projekta Sunrise, kojim australski prijevoznik želi prvi put povezati istočnu obalu Australije s Europom i Istočnom obalom SAD-a bez ijednog međuslijetanja.

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