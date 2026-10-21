Izraelske snage privele američkog kandidata za Kongres: Brao je masline

Lander, koji se kandidira za 10. kongresni okrug New Yorka u Zastupničkom domu SAD-a na međuizborima 3. studenog, nije bio odmah dostupan za komentar.

'Jednostavno smo brali masline. Okupacija je zločin prema međunarodnom pravu. Branje maslina nije zločin ni prema jednom zakonu koji ja poznajem', napisao je. Saveznik gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija , koji je kritizirao je ponašanje Izraela u ratu u Gazi, kasnije je pušten na slobodu.

Incident se dogodio u Nahalinu , selu južno od Betlehema, dok su Palestinci skupljali masline u pratnji oko 80 volontera, prema izraelskoj organizaciji Rabini za ljudska prava i židovskoj sjevernoameričkoj organizaciji T'ruah. Lander, američki Židov i bivši kandidat za gradonačelnika New Yorka, objavio je na platformi X da je pritvoren zajedno s grupom rabina i volontera.

Izraelska policija izjavila je da je pritvorila palestinske berače maslina i desetke izraelskih i stranih aktivista koji su skupljali masline u blizini ograde izraelskog naselja, rekavši da je to zabranjeno. Jedan od stranih državljana kasnije je pušten nakon što se saznalo da je kandidat za američki Kongres, rekla je policija.

Vojska je rekla da je berba u tom području zahtijevala prethodnu koordinaciju, što se nije dogodilo, te da su prisutni bili pritvoreni. Vojska nije rekla da je berba zabranjena. Lander je jedini koji je do sada pušten, dok se očekuje da će ostali biti ispitani, prema riječima vršitelja dužnosti direktora Rabina za ljudska prava Antona Goodmana.

Volonteri su pratili lokalne poljoprivrednike koji su brali masline, a koji se često suočavaju s prijetnjom nasilja od strane izraelskih doseljenika. Nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima je u porastu, dok izraelska vojska nastavlja ograničavati palestinske slobode, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu.

Masline su okosnica palestinske poljoprivrede, sektora koji čini oko osam posto BDP-a i više od 60.000 radnih mjesta, prema ministarstvu poljoprivrede Palestinske uprave. Rabini za ljudska prava i T'ruah rekli su da su izraelske vojne i policijske snage stigle oko dva sata nakon što su Palestinci i volonteri počeli brati masline i obavijestili ih da se nalaze u zatvorenoj vojnoj zoni i da će biti pritvoreni.

Goodman je rekao da nisu bili svjesni da je područje proglašeno zatvorenom vojnom zonom jer je to izdano tek tog jutra, ali su izraelskim snagama rekli da će poštovati naredbu i otići.

Američkog fotoreportera Washington Posta koji je u petak izvještavao o palestinskoj berbi maslina pretukli su izraelski doseljenici, dok su europske diplomate i francuskog gradonačelnika u subotu napali doseljenici na drugoj palestinskoj berbi maslina. U oba incidenta doseljenici su napali Palestince.