Rekordan broj novozaraženih u svim svjetskim regijama: 'Nećemo se vratiti starom normalnom'

Gotovo je 40 država protekli tjedan prijavilo rekordna povećanja broja zaraženih u jednome danu, otprilike dvostruko više nego prijašnjeg tjedna, što prema Reutersovim podacima pokazuje da je pandemija zahvatila sve svjetske regije.

Stopa zaraženih nije se povećala samo u državama poput SAD-a, Brazila i Indije, koje svjetski mediji navode kao zemlje s velikim epidemijama, nego i u Australiji, Japanu, Hong Kongu, Boliviji, Sudanu, Etiopiji, Bugarskoj, Belgiji, Uzbekistanu i Izraelu, među ostalima.

Mnoge države, posebno one u kojima su vlasti ranije ublažile mjere fizičke udaljenosti, imaju drugi val nakon što je od prvog vala prošlo više od mjesec dana.

'Nećemo se vratiti 'starom normalnom'. Pandemija je već promijenila načine života', rekao je glavni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ovaj tjedan. 'Pozivamo sve ljude da svoje odluke o tome kamo idu, što rade i s kime se sastaju tretiraju kao odluke o životu i smrti - jer one to i jesu', upozorio je.

Reutersovi podaci, prikupljeni na temelju službenih izvješća, pokazuju stalni porast broja zemalja koje prijavljuju rekordna dnevna povećanja broja zaraženih virusom koji uzrokuje covid-19 proteklog mjeseca.

Najmanje sedam zemalja prijavilo je takva povećanja prije tri tjedna, najmanje 23 zemalja prije dva tjedna, prije tjedan dana najmanje 20 zemalja, a ovaj tjedan najmanje 37 zemalja.

Gotovo uvijek se ne prijavljuju točne brojke novozaraženih i umrlih ljudi, pogotovo u zemljama sa slabom zdravstvenom zaštitom, rekli su zdravstveni stručnjaci.