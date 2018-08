Rejting stranaka: HDZ minimalno raste, SDP pao na najniže grane u zadnjih deset godina

Dnevnik Nove TV u najnovijem Crobarometru otkriva kakav je rejting stranaka u kolovozu, jesu li građani zadovoljni radom Vlade i očekuju li ili ne opstanak koalicije

I to zahvaljujući padu potpore SDP-u, koji je u kolovozu uživao 17,3 posto. Za tu stranku, koja je podijeljena, ovo je u desetljeće i pol jedan od najlošijih rejtinga. Gore je bilo u prosincu 2006. i svibnju 2005. kad su bili ispod 17 posto.

Živi zid je pak na 13,4 posto potpore i nakon nekoliko mjeseci pada oporavili su se. MOST je stabilan na 7,3 posto potpore.

A MOST je čini se također stranka mladih, imaju 17 posto potpore među biračima do 30 godina, podupire ih 9 posto onih sa srednjom školom i u Dalmaciji imaju veću potporu nego na razini države, tamo mogu računati na 14 posto.

SDP ima veću potporu među starijim biračima i to onima iznad 60 godina, podupire ih 25 posto njih, kod onih s diplomom imaju 26 posto te u Istri i primorju imaju 30 posto.

HDZ može računati na više birača među populacijom 45-60 godina i to na njih 35 posto, isto tako više birača imaju među onima s osnovnom školom i to 44 posto, a u Lici i Banovini imaju potporu od 54 posto.

HSS je skočio na 4,5 posto potpore i to im je jedan od boljih rezultata posljednjih godina. Bandićeva stranka je na 3,8 posto potpore, a Pametno na 3,1 posto. IDS je na 2,4 posto potpore, a HSU na 2,1 posto. Stranka Promijenimo Hrvatsku je na 1,4 posto potpore, a reformisti na 1,3 dok je HNS na 1,1 posto. Neovisni za Hrvatsku su na 1,1, a ostale stranke su ispod 1 posto i imaju ukupno 3,7 posto potpore. Neodlučnih birača je 8,5 posto.

Radom Vlade nezadovoljna je većina i to njih 64 posto. Banski dvori mogu računati na potporu od 26 posto birača dok njih 10 posto ne zna. Naravno, samo većina birača HDZ-a vjeruje u rad Vlade.

Koalicija opstaje

No zato premijer može biti spokojan, 77 posto građana vjeruje da će Vlada odraditi mandat do 2020., a da će se raspasti, misli to 16 posto građana dok ne zna njih 7 posto.

Pesimizam

Na kraju, Hrvatska je i dalje pesimistična budući da 71 posto građana misli kako zemlja ide u krivom smjeru, 20 posto misli suprotno dok 9 posto ispitanika ne zna.