Referendumom je htio odcijepiti Kataloniju, a sad mu je iz Španjolske stigla najbolja vijest

Sudac Pablo Llarena ukinuo je uhidbeni nalog jer je ustavni sud utvrdio da se i na kazneno djelo pronevjere javnog novca, za što je Puigdemont također bio optužen, treba primijeniti zakon o amnestiji.

Španjolska lijeva vlada predvođena Pedrom Sanchezom još je ranije kroz parlament usvojila zakon o amnestiji za organizatore zabranjenog referenduma u Kataloniji iz 2017. Njime su oslobođene stotine osoba prekršajne i kaznene odgovornosti.

Puigdemont i nekoliko članova njegove bivše vlade bili su međutim i dalje optuženi za pronevjeru, odnosno da su koristili javni novac za organiziranje nezakonitog referenduma i proglašenje Republike Katalonije.