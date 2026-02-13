Rea nanjušila gotovo 6 kilograma kokaina u Mercedesu na zapadu Zagreba

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veću količinu kokaina, kojeg je potom prevozio skrivenog u svom automobilu.

Naime, jučer 12. veljače oko 15.10 sati policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu zaustavili su osobni automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.