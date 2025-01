Razočaranost u Zagrebu nakon izbora: 'Nisam zadovoljan, nema kulture'

'Nemojte mene o politici, ne zanima me' , rekla je gospođa dok je izlazila iz kapele Ranjenog Isusa na Ilici, blizu glavnog trga.

Najčešći komentar Zagrepčana bio je da ne žele komentirati izbore. Hladno vrijeme sigurno je doprinijelo žurbi i to im je bila druga najčešća izgovorena isprika za preskakanje izjave. Oni koji su bili voljni nešto podijeliti nisu prštali zadovoljstvom. Nezadovoljstvo građana moglo se osjetiti u zraku. Iznenađujuće je to koliko je prolaznika željelo ostati anonimno, a bili su voljni podijeliti nekoliko riječi. Neki pak nisu htjeli ni primirisati bilo kakvom pitanju o politici.

On je jedan od rijetkih koji su zadržali optimizam. Vladimir pak uopće nije bio zadovoljan kandidatima zbog komunikacije kojoj nitko nije mogao pobjeći zadnjih nekoliko mjeseci. Spominjali su se orlovi, muhe, kokoši. Na toj životinjskoj farmi nije bilo ni 'p' od programa i pred kraj je počelo 'nabacivanje blatom'. Na zadnjem sučeljavanju na HRT-u prije nekoliko dana dva kandidata nisu se zakačila oko pitanja vezanih za hrvatsku i vanjsku politiku, nego oko vlastitih životopisa i toga što je to redoviti profesor. Očito je da su im građani to zamjerili.

'Jučer sam glasao kao i mnogi. Osobno nisam zadovoljan izborom, mislim da je loš zbog nekulture u tom prostoru. Mislim da je predsjednikova funkcija više vezana za predstavljanje zemlje u svijetu i drugdje i ne sviđa mi se taj izbor riječi koji se koristi. Zato nisam zadovoljan', objasnio je Vladimir.