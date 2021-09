Ravnatelj Imunološkog zavoda: Bila je prilika i procijenili smo da je sad ili nikad, pa sam malo žrtvovao godišnji

Nakon 30 godina propadanja u Brezju kod Svete Nedjelje država planira izgraditi novu tvornicu Imunološkog zavoda. Dio od 100 milijuna eura teške investicije sufinancira Unija kroz fondove, a gradnja se očekuje početkom 2023. godine.

Imunološki proizvodi virusna cjepiva, za tzv. dječje bolesti, kao i zmijski antitoksin i plazma.

'Kasnije ćemo dodavati, korak po korak, kako ćemo stjecati novu funkcionalnost. U nekom trenutku, Imunološki može proizvoditi i cjepiva za covid, no do tog moramo doći. To je još dug put, jer to je nova tehnologija', kaže Čardžić.

'Novi' Imunološki bit će 100 posto u vlasništvu države.