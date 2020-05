Raspudić: Nisam planirao politički nastup s pozicije neovisnog analitičara, moja kolumna je šest godina starija od Mosta

U studiju RTL-a Danas gostovao je novopečeni Mostovac Nino Raspudić koji je komentirao svoje uključivanje u politiku, uhićenja u aferi Vjetrenjače i ostale političke aktualnosti

'Najprije zbog prevarantske trgovine u Saboru, degradacije u žetončiće i prebjege, ljudi su glasali za jednu opciju, a dobili su drugu i obrnuto. Preko sprečavanja izražavanja referendumske volje građana u promjeni izbornog zakona vidjelo se kojim se ljudima Plenković poslužio u tom prljavom poslu. Gospodin Kuščević i gospođa Rimac su to odradli. Pa do činjenice da izbore naguravaju na početak ljeta dok je još vrijedila zabrana okupljanja', govori Raspudić.

'Počelo je kako inače počinju kampanje, ali rekao bihda su koprupcijske afere koje su isplivale zadnjih dana nešto stvarno neuobičajeno. To vidim kao završni šlag na torti. Bilo je afera i prije, ali da vam izađu ovakve stvari. Jesam li ja povrijeđen ili ne, to građane ne zanima. Problem je što Jandroković, Plenković i klika sustavno vrijeđaju građane tijekom cijelog svog mandata', kaže Raspudić za RTL.

Ističe da poštuje rad Stožera civilne zaštite, ali je isto tako uvjeren da iza njega stoji politički PR što je na kraju i izašlo na vidjelo.

Osvrnuo se i na aferu vjetroelektraa u kojoj je kao prvoosumnjičena uhićena Josipa Rimac. "Apsolutno, presumpcija nevisnosti se poštuje, ali premijeru su dvije trećine ministara otišle zbog afera, a on ih je birao".

Upitan je li planirano nastupao s agendom nevisnog analitičara dok je istovremeno planirao ulaz na političku scenu, Raspudić odgovara: ''Moja kolumna je počela izlaziti šest godina prije nego je Most osnovan. Most je puno mlađi od moje figure. Ja sam javno rekao da sam se odlučio angažirati kada sam shvatio da iza Stožera stoji PR koji želi nagurati izbore pred ljeto. To je bio taj trenutak".