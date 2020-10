Rasprava u Otvorenom: Zašto Porezna uprava nije istražila 'očiti nesrazmjer imovine' Kovačevića i Barišića?

Što se danas događalo na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Utječe li politika na pravosudne procese i istrage? Kako zaustaviti curenje informacija iz tajnih izvida? Treba li državni vrh znati za uhićenja prije nego što se ona dogode te je li u državi ugrožena nacionalna sigurnost - neka su od pitanja u današnjoj emisiji "Otvoreno"

Nikola Grmoja , predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije (Most), kazao je kako se može složiti s tim da se ništa specijalno nije dogodilo na sastanku saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a da je Hrebak dobio opravdanje da može biti protiv istražnog povjerenstva.

- Ne bih da se sve svede na aferu "Janaf" i Dragana Kovačevića. To smo vidjeli i na slučaju Josipe Rimac, aferi SMS i gospodinu Vargi, pa u konačnici Zdravko Mamić i Miroslav Kutle su nekako slučajno znali što se sprema pa su završili u BiH. To je nešto što se skoro redovito događa, dodao je Jakšić u Otvorenom.

Mišel Jakšić , predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe (SDP), kazao je da ne može govoriti o detaljima sastanka na saborskom Odboru za unutarnju politiku i naciooalnu sigurnost jer je sjednica bila zatvorena. No dodaje da se nije dogodilo ništa epohalno te da je preuzeta obveza da će se svi zajedno potruditi da se otkriju krivci i počinitelji aktualnih "stvari" proteklih tjedana.

- Razgovaramo o problemima koji su duboki, sustavni i koje treba sustavno rješavati - od curenja informacija do pucanja mjera, problema u pravosuđu. Činjenica je da porezna uprava u proteklih deset godina nije istraživala nesrazmjer imovine ni Kovačevića, ni Barišića. To su sve problemi u našim institucijama. Time će se baviti naše povjerenstvo, jer mi od njega ne namjeravamo odustati. Žalosno je da HDZ izbjegava bilo kakvu raspravu. Nepravda koja se događa u društvu, rađa govor mržnje, a iz govora mržnje rađa se nasilje, a nasilje stvara novo nasilje i stvara se začarani krug iz kojega je teško izaći, ako sami ne budemo samokritični. Nisam danas vidio samokritičnost kod premijera Plenkovića. Gledam i svoju odgovornost. I ja sam dio politike pa moram osobno dobro razmisliti jesu li moje riječi i postupci imali utjecaja na ovo što se događa u društvu, rekao je među ostalim Grmoja.

Ne mogu epidemiolozi voditi državu, kazao je Grmoja i dodao da treba voditi računa i o psihološkim i ekonomskim aspektima u društvu. Kako mjere koje se donose utječu na zdravlje nacije. Kako ovakvo pravosuđe i nepravda u društvu utječe na naše mlade, upitao je Grmoja.

Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, kazao je da je na prvostupanjskim kaznenim postupcima u Županijskom sudu u tijeku 1.059 postupaka, a u cijeloj Hrvatskoj tijekom godine ih je milijun i sedamsto. Na Županijskom sudu kod tih 1.059 prosjek trajanja je 538 dana. Smatra da je to predugo te da se to treba popraviti. Ističe da je ovdje riječ o 10 ili 12 postupaka koji se uzimaju kao paradigma ili generalizacija sudbene vlasti. Smatra da je puno razloga zašto sudski postupci traju predugo. To su zakon, opsežni i golemi postupci, suci koji se u određenim situacijama ne snalaze dobro te ih treba usmjeriti ili educirati. Četvrti razlog su procesna ovlaštenja koja se koriste i koja postoje, a koja suci možda uvijek ne sankcioniraju dobro.