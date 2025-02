Rasprava o stranim radnicima u Saboru: Kada ode Ante i Šime, a dođu neki drugi ljudi nekog čudnog imena

I Jelena Miloš (Klub Možemo!) kaže da su napravljeni pomaci u odnosu na prvo čitanje, no upozorila je da taj zakon dolazi nakon godina "potpune stihije" na tržištu rada koja je rezultirala i zloupotrebom i iskorištavanjem stranih radnika te rušenjem sveukupne cijene i uvjeta rada domaćih i stranih radnika. I nju smeta velik broj agencija za zapošljavanje stranih radnika pri čemu ostvaruju profit na loše plaćenim radnicima. Odbacila je ocjene desne oporbe da se radi o zamjeni stanovništva poručivši da nam strani radnici trebaju jer je velik dio domaćih radnika otišao raditi u države u kojima imaju bolje uvjete rada, jer su plaće u Hrvatskoj i dalje ispod prosjeka EU.

Upozorila je da je u Hrvatskoj danas više od 650 agencija za zapošljavanje strane radne snage, a među čijim vlasnicima su bili i ljudi koji su bili povezani sa HDZ-om. Uz to, upozorila je i na nedostatak integracijske politike za strane radnike koji žive u lošim uvjetima i prenapučenim stanovima.

Boris Piližota (Klub SDP-a) također smatra da će stvarnu korist od zakonskih izmjena imati samo oni poslodavci koji su shvatili da jeftina radna snaga iz trećih zemalja znači i veći profit. No, pozdravio je namjeru zakona da se hrvatskom iseljeništvu olakša povratak, ali se i upitao je li to stvarna namjera ili samo PR potez. Poručio je i da - ako se stvarno želi da se ljudi vrate - treba povećati plaće, smanjiti poreze te imati bolju pravnu sigurnost.

Ledenko (Most): Čudni ljudi, čudnog imena

"SDP i Možemo i HDZ se sablažnjavaju kada mi govorimo o zamjeni stanovništva. To je zabranjeno govoriti u ovom Domu. Ako u mome mjestu kada ode Ante, Šime i Stipe, a dođu neki drugi ljudi nekog čudnog imena, kako kaže pjesma, onda ne znam što je to", rekao je Ivica Ledenko (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića).

Upozorio je i da su ukinute kvote za izdavanje dozvola za boravak i rad za zapošljavanje državljana trećih zemalja iako nisu donesene nikakve jasne migracijske strategije. Ističući važnost čuvanja sigurnosti ocijenio je da je predloženi zakon "gašenje zgrade u požaru smrekovom granom". "Taj požar teško ćemo ugasiti, a našu sigurnost ćemo u perspektivi ugroziti", ocijenio je.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) pridružio se tvrdnji da se u Hrvatskoj događa zamjena stanovništva. No, to, kaže, nije rezultat nečijeg unaprijed smišljenog paklenog plana nego pohlepe pojedinaca i slabosti države vlasti da se tome odupre. Istaknuo je da im je neprihvatljiv bilo kakav Zakon o strancima bez vraćanja kvota pri čemu drži da je do ukidanja kvota i došlo zbog interesa vlasnika tvrtki za uvoz stranih radnika te pohlepe poslodavaca koji žele što manje platiti radnike.

HDZ-ova Branka Juričev Martinčev, referirajući se na Raspudićev zahtjev za vraćanjem kvota, rekla je da svaki poslodavac po predloženom zakonu ima obavezu zapošljavanja određenog broja domaćih radnika da bi dobio dozvolu za zapošljavanje stranih radnika. Smatra da je to puno pravičnije nego je bilo do sada kada su prvih par poslodavaca dobili dozvolu za zapošljavanje, a svi oni nakon toga nisu ih mogli dobiti jer je kvota već bila ispunjena.