Raspisan natječaj za izbor tri člana Nadzornog odbora HRT-a: Poznati su uvjeti

Za članove NO HRT-a mogu biti birani samo hrvatski državljani, koji imaju završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika te najmanje deset godina radnog iskustva. Pri izboru će se voditi računa o tome da barem po jedan član bude iz financijske i pravne struke te da većina članova NO HRT-a ima radnog iskustva s područja medija.

Kandidature za članove NO HRT-a, sa potrebnom popratnom dokumentacijom, dostavljaju se poštom preporučeno na adresu Hrvatskoga sabora, Odbora za medije, Ilica 256B, 10 000 Zagreb, u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Odbor za medije razmotrit će sve podnesene kandidature te će predložiti članove NO HRT-a Saboru, koji ih imenuje većinom glasova svih zastupnika na mandat od četiri godine.