Raspisan natječaj za izbor tri člana Nadzornog odbora HRT-a: Poznati su uvjeti

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije u petak je objavio natječaj za izbor tri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) kojima u prosincu istječe četverogodišnji mandat. Riječ je o predsjedniku i zamjeniku predsjednika NO Zoranu Barcu i Damiru Rudešu te članici NO Dajani Barbić
Za članove NO HRT-a mogu biti birani samo hrvatski državljani, koji imaju završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika te najmanje deset godina radnog iskustva. Pri izboru će se voditi računa o tome da barem po jedan član bude iz financijske i pravne struke te da većina članova NO HRT-a ima radnog iskustva s područja medija.
Kandidature za članove NO HRT-a, sa potrebnom popratnom dokumentacijom, dostavljaju se poštom preporučeno na adresu Hrvatskoga sabora, Odbora za medije, Ilica 256B, 10 000 Zagreb, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
Odbor za medije razmotrit će sve podnesene kandidature te će predložiti članove NO HRT-a Saboru, koji ih imenuje većinom glasova svih zastupnika na mandat od četiri godine.
Natječaj za izbor tri člana NO HRT-a, sa svim pojedinostima, dostupan je na mrežnoj stranici Hrvatskog sabora. Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova, četiri imenuje i razrješava Sabor, a jedan je predstavnik radnika HRT-a. Uz troje članova kojima u prosincu istječe mandat, u NO HRT-a su i Darijo Špelić i Antun Pavešković.