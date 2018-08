Raskol u Udruzi Franak: Suspendiran jedan od najeksponiranijih članova

Nakon velike pobjede nad bankama i odluke Visokog trgovačkog suda o ništetnoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli u kreditima u švicarskim francima, zbog koje se očekuje cunami sudskih tužbi oštećenih potrošača, neočekivani raskol dogodio se u Udruzi Franak. Njen nadzorni odbor suspendirao je, odnosno privremeno isključio iz članstva jednog od najeksponiranijih članova i aktivista, Denisa Smaju

U središtu problema nalaze se splitski odvjetnik Srđan Kalebota i pravnica Maruška Matulović , dvoje od troje članova Nadzornog odbora koji su i donijeli odluku o Smajinoj suspenziji. On je već pripremio prijavu Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK), u kojoj upozorava na sukob interesa i trgovanje utjecajem: Udruge Franak, naime, javno je pozvala članove na tužbe protiv banaka i ovih dana počela im je dostavljati popis dvadesetak odvjetnika koji ih mogu zastupati, a na njegovom čelu nalazi se upravo predsjednik Nadzornog odbora udruge Srđan Kalebota. S Maruškom Matulović on se nalazi i u Nadzornom odboru Aleksićeve stranke Snaga.

U današnjoj garnituri najeksponiraniji je Goran Aleksić, koji je i ranije bio vrlo blizak originalnoj postavi i osnivačima, no on se nikada nije formalno nalazio u službenim tijelima. Denis Smajo je, pak, donedavno bio jedan od članova Upravnog odbora, u kojemu su ostali sjediti Jasmina Barić, Vlado Ilkić, Nino Rasberger te Anita Perkov Kalebota, inače supruga prozvanog odvjetnika Srđana Kalebote.

U sedmogodišnjoj povijesti Udruge Franak dogodilo se nekoliko raskola, no nijedan od njih nije ovako snažno odjeknuo u javnosti. Od 2011. do 2014. godine na njenom čelu bili su osnivači, među kojima su najeksponiraniji bili Petra Rodik, Nicole Kwiatkowski, Snježana Jurković i Branka Lukačević-Grgić. Potom se događa prevrat u kojemu glavne uloge dobivaju tadašnja zaposlenica Katarina Lucić, te Jurica Dobronić, Ivan Kontrec i drugi, no samo godinu dana kasnije oni kolektivno odstupaju nakon skupštine koju su nazvali nezakonitom.

'On s nama surađuje još od 2014. godine, a dušom i tijelom dao se za dužnike. Premda nije želio izlaziti u javnost, napisao je na stotine prijava, pomagao u sastavljanju ustavne tužbe, iznjedrio prekršajne prijave protiv banaka… Gotovo svi stručni pravni spisi Udruge Franak u proteklom periodu bili su njegovo djelo i iznosi koji su mu isplaćeni zaista su zanemarivi, gotovo pa smiješni', kaže Aleksić za tportal. On tvrdi da Kalebota 'ni po jednom pravnom uzusu' nije u sukobu interesa, a aktivisti su mu na demokratski način dali povjerenje i za zastupanje jer je čovjek od povjerenja i nikada nije zloupotrijebio svoj status.

'Udruga postoji kako bi svojim članovima pružila pravnu pomoć, mi smo njihov servis i dostavljat ćemo im popis odvjetnika koje smatramo kvalificiranima za tužbe protiv banaka. Kolegi Denisu Smaji dogodilo se isto što i meni prije nekoliko godina, samo što tada nisam pravio show i kasnije sam se vratio upravo na njegov nagovor. On je sada počeo raditi nered šireći optužbe za sukob interesa i za korištenje udruge za politički utjecaj, premda je upravo Udruga Franak odlučila kandidirati me za Sabor kako bi ondje imala svoju produženu ruku. Predlagao sam mu da se ohladi i primiri na neko vrijeme, to je bio i zaključak aktivnih članova, no on to nije htio', dodaje Aleksić.

'Udruge mu je omogućila da bude glasan i u javnosti izgovara argumente koje smo prethodno oblikovali sa stručnog stajališta, bio je samo jedan od nas, a sada je svojim postupkom aktivirao članstvo koje je emotivno vezao za sebe. Bez obzira na sve, nemam ružnih misli prema njemu, samo neka nastavi', zaključuje Aleksić. Tvrdi da se raskol neće odraziti na djelovanje udruge i da svi članovi - pa i oni koji u Smaji 'možda vide idola' - trebaju razmisliti o sudskim postupcima koji nailaze i savjetima koji će im za to biti korisni.

Tportal je višekratno pokušao kontaktirati s odvjetnikom Srđanom Kalebotom kako bi dobio i njegov komentar na iznesene tvrdnje, no do zaključenja teksta on nije bio dostupan.