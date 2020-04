Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u utorak je upozorio građane te zemlje koji žive u inozemstvu da odustanu od povratka u zemlju u narednim danima jer će u protivnome morati u strogu karantenu

Potvrdio je kako je režim sanitarnog nadzora nad osobama koje ulaze u BiH do sada bio konfuzan, jer su dva entiteta različito postupala, no sada je uvedena jedinstvena metodologija pa će pristup na svim graničnim prijelazima biti isti. To znači trijažu odmah nakon prelaska granice, a odmah nakon toga upućivanje u prostore za izolaciju u kojima će se morati provesti dva tjedna.

Radončić je ustvrdio kako su vlasti u BiH učinile sve da bi zdravstvenim ustanovama u zemlji osigurali dodatnih mjesec dana pripreme za suočavanje s pandemijom te je ocijenio kako je sada došlo vrijeme za što masovnije testiranje stanovištva.

Upozorio je i na sve češće pritužbe građana kako ih liječnici u domovima zdravlja ne žele primiti niti pregledati kada posumnjaju da bi mogli biti zaraženi koronavirusom.

Radončić je izjavio kako je riječ o nedopustivoj praksi dodajući kako je to vjerojatno bio slučaj i s liječnikom-epidemiologom Šefikom Pašagićem, koji je u nedjelju preminuo u Sarajevu. On je bio zaražen koronavirusom, a u dva sarajevska doma zdravlja odbili su mu pomoći pa je preminuo nakon što je u bolnicu dospio s teškim komplikacijama i upalom pluća.

Ministar sigurnosti BiH najavio je kako će se takvo ponašanje istražiti i sankcionirati nakon što sadašnja kriza prođe.

Tužiteljstvo Sarajevske županije potvrdilo je da je pokrenuta istraga o smrti doktora Pašagića, čija supruga u lokalnim medijima tvrdi da su nadležni u domovima zdravlja ignorirali sve njihove pozive upomoć jer se nisu željeli izložiti mogućnosti zaraze koronavirusom. Sarajevski domovi zdravlja, kao i Klinički centar gdje je Pašagić umro, tvrde kako je on tretiran sukladno protokolima za osobe zaražene koronavirusom te su odbacili svaku odgovornost za njegovu smrt.