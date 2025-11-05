GRAČAC

Radojčić upozorila: Planiraju još vjetroturbina na području visoke prirodne vrijednosti

M.Č./Hina

05.11.2025 u 18:32

Dušica Radojčić
Dušica Radojčić
Na području Gračaca, gdje već postoji 34 vjetroturbine, planira se gradnja još triju s 58 novih turbina čime se, unatoč manjkavim studijama o utjecaju na okoliš, pogoduje investitorima, upozorila je u srijedu saborska zastupnica Možemo! Dušica Radojčić

Na konferenciji za medije u Gračacu Radojčić je istaknula da se zahvati planiraju na području visoke prirodne vrijednosti, koje je prema Kartama osjetljivosti prostora ocijenjeno umjereno do vrlo visoko osjetljivim, te upozorila na potencijalno dugotrajne štetne posljedice za lokalni ekosustav.

"Zelena tranzicija mora biti pravedna i lokalnoj zajednici mora nešto donijeti, a ne samo oduzimati. Ovo je zelena grabež pod krinkom zelene tranzicije", rekla je, naglašavajući da zaštita prirode ne smije biti žrtvovana u korist investitora.

Dodala je kako studije ne navode točne lokacije vjetroagregata ni nadmorske visine, a dio se planira na području Natura 2000, gdje obitavaju ugrožene i zaštićene vrste flore i faune, uključujući velike zvijeri, što dodatno povećava rizik od narušavanja ekološke ravnoteže.

"Zahvati nisu prihvatljivi ni za prirodu, ni za okoliš, ni za lokalnu zajednicu", poručila je Radojčić, izrazivši nadu da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije neće donositi odluke u suprotnosti s vlastitim dokumentima i stručnim procjenama.

Ekoaktivistkinje Gordana Cuissot Labus i Marijana Jurišić te predsjednik Udruge Eko Čuvarkuća Đorđe Stojsavljević upozorili su na brojne netočnosti u studijama, njihovu nepreciznost i izostanak adekvatne reakcije nadležnih institucija.

Jurišić je navela da područje ima najmanje osam potoka i dva lokalna vodovoda, iako studija tvrdi suprotno, dok je Stojsavljević dodao da su prostorni planovi mijenjani bez znanja i suglasnosti građana, što dodatno narušava povjerenje u institucije.

Cuissot Labus istaknula je da će lokalna zajednica snositi sve negativne posljedice tih projekata, dok, kako je rekla, "državne institucije pripremaju teren za interese investitora", upozorivši na potencijalnu ugrozu pitke vode, staništa životinja i ukupne kvalitete života u tom području.

