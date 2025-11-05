Radojčić upozorila: Planiraju još vjetroturbina na području visoke prirodne vrijednosti

Na konferenciji za medije u Gračacu Radojčić je istaknula da se zahvati planiraju na području visoke prirodne vrijednosti, koje je prema Kartama osjetljivosti prostora ocijenjeno umjereno do vrlo visoko osjetljivim, te upozorila na potencijalno dugotrajne štetne posljedice za lokalni ekosustav.

"Zelena tranzicija mora biti pravedna i lokalnoj zajednici mora nešto donijeti, a ne samo oduzimati. Ovo je zelena grabež pod krinkom zelene tranzicije", rekla je, naglašavajući da zaštita prirode ne smije biti žrtvovana u korist investitora.

Dodala je kako studije ne navode točne lokacije vjetroagregata ni nadmorske visine, a dio se planira na području Natura 2000, gdje obitavaju ugrožene i zaštićene vrste flore i faune, uključujući velike zvijeri, što dodatno povećava rizik od narušavanja ekološke ravnoteže.

"Zahvati nisu prihvatljivi ni za prirodu, ni za okoliš, ni za lokalnu zajednicu", poručila je Radojčić, izrazivši nadu da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije neće donositi odluke u suprotnosti s vlastitim dokumentima i stručnim procjenama.