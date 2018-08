Štrajkaški odbor raspravljao o dolasku stranih radnika u Uljanik

Štrajkaški odbor Uljanika održao je prijepodne sjednicu na kojoj su raspravljali o logistici uoči sutrašnjeg odlaska na Markov trg, a posebna točka razgovora bilo je to hoće li dopustiti naručitelju da dovede radnike koji bi nastavili posao. Odluku još nisu donijeli, a dva sindikata imaju različita stajališta

Predsjednik Štrajkaškog odbora iz Sindikata metalaca Đino Šverko kazao je nakon završetka sastanka za HRT da je brodovlasnik za kojeg se radi kruzer dao novac za plaće kad radnici 3. maja nisu imali i ocijenio da bi to bilo najmanje što radnici mogu napraviti.

Morat ćemo preispitati svoju odluku jer bi mogli doći u opasnost da nam brod ode s remorkerima, a da da drugi ne naruči kod nas, jer ćemo se pokazati kao nepouzdani, kazao je Šverko.

On je uoči sastanka rekao da to ne bi bili štrajkbreheri jer su ti radnici već radili na tom brodu. Uz posebne dozvole bismo se mogli odlučiti na to, ali to će odlučiti Štrajkaški odbor.