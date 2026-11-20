Štimac je rekao da će javnost „na vrijeme znati” što se sve priprema, dodajući da do tada „samo može reći da će biti jako interesantno na idućim izborima”.

Naglasio je da hrvatski birači od desnice očekuju „suradnju i jasnu platformu koja može nuditi rješenja i konkurirati HDZ-u” jer „HDZ treba konkurenciju”.

Bivši nogometaš će sudjelovati u raspravi o nacionalnom suverenitetu i europskoj budućnosti. Bartulica, član stranke DOMiNO, najavio je to i kao panel o budućoj suradnji na političkoj desnici.

Štimac u petak sudjeluje na konferenciji 'Što definira Europu?' koju u Matici hrvatskoj organiziraju zastupnik u Europskom parlamentu Stephen Nikola Bartulica i europski konzervativci.

Trenutačno se radi na „ispitivanju snaga”, „promišljanja tko govori istinu, a tko krije određene stvari koje neće ići u prilog te istine” te na izradi programa.

Taj proces bi se trebao dovršiti, pa predstaviti „negdje početkom drugog mjeseca” iduće godine, najavio je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

On smatra da je hrvatska politička desnica danas razjedinjena jer „postoji ogroman ego na političkom spektru” te politike koje se učinile mnogo za to razjedinjenje.

Štimac je naglasio da se danas više ne zna „što je desno, a što lijevo” na političkoj sceni jer svi teže prema „nedefiniranom” političkom centru.

Hrvatska politika prepustila se „briselskim uredima” i provođenju zakona koji se tamo donose, a da se o njihovoj konkretnosti ne raspravlja u Hrvatskom saboru, smatra.

„Ponašamo se prema onom što jest naziv zgrade Europske unije, ona je nazvana po Spinelliju, po jednom komunisti, nije nazvana po Schumanu koji je želio očuvati tradicionalne vrijednosti – kršćanske, razumske, svjetonazorske, pravne”, rekao je Štimac, referirajući se na Altiera Spinellija, smatranog jednim od utemeljitelja Europske unije.

Sjedište Europskog parlamenta u Bruxellesu ne nosi njegovo ime, no jedna od četiri glavne zgrade te institucije je nazvana po tom talijanskom političaru. Spinelli je u mladosti bio komunist, proveo je desetljeće u zatvoru u vrijeme fašizma, a 1937. je izbačen iz talijanske Komunističke partije zbog kritike staljinizma i nasilja sovjetskog diktatora.

Štimac se referirao i na Roberta Schumana, pripadnika francuskog pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu koji je kasnije postao francuski premijer i šef diplomacije te autor deklaracije koja predlaže stvaranje europskog saveza.

Po Schumanu, koji je rekao da će „demokracija ili biti kršćanska ili je neće biti”, naziv nosi trg u Bruxellesu na kojem se nalaze brojne europske institucije poput Europske komisije i Vijeća Europske unije.

Štimac smatra da se „može oduprijeti” smjeru kojim „Europa želi ići, a to je neki novi komunizam”, zaključivši da su temelji Europe „zdrav razum, vladavina prava i vjera”, te tri grada – Jeruzalem, Atena i Rim.