HOO će smijeniti Sinišu Krajača? Sve će se znati u ponedjeljak

Hrvatski olimpijski odbor trebao bi odlučivati o smjeni svog glavnog tajnika Siniše Krajača, neslužbeno se doznaje, nakon niza afera u sportskim savezima u kojima je, navodno, i on dijelom sudjelovao
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) bi na sjednici vijeća u ponedjeljak trebao smijeniti svog glavnog tajnika Sinišu Krajača, doznaju Sportske novosti.
Razlog su sve brojnije istrage unutar sportskih saveza zbog malverzacija s trošenjem javnog novca. Tijekom istrage u Hrvatskom judo savezu, bivši djelatnici su tvrdili da je savez plaćao putovanja Krajaču i članovima njegove obitelji.
Jasno, istrage još traju, pa stoga je teško govoriti o potencijalnim optužnicama pa i presudama, no moguće je da HOO nastoji umanjiti štetu.
O potencijalnoj Krajačevoj smjeni, uz predsjednika Zlatka Matešu odlučivat će: dopredsjednici HOO-a Sanda Čorak (Hrvatski judo savez), Milivoj Bebić (Hrvatski klub olimpijaca), Marijan Kustić (Hrvatski nogometni savez), Barbara Matić (Komisija sportaša HOO-a) te članovi: Ivan Veštić (Hrvatski atletski savez), Tomislav Grahovac (Hrvatski rukometni savez), Valentina Bifflin (Hrvatski odbojkaški savez), Perica Bukić (Hrvatski vaterpolski savez), Marijo Možnik (Hrvatski gimnastički savez), Miho Glavić (Hrvatski skijaški savez), Zlatko Taritaš (Hrvatski jedriličarski savez), Željko Kisić (Hrvatski veslački savez), Nikola Rukavina (Hrvatski košarkaški savez), Zoran Primorac (Hrvatski stolnoteniski savez), Zdravko Marić (Hrvatski teniski savez), Damir Knjaz (Hrvatski golf savez), Srećko Ferenčak (Hrvatski skvoš savez), Dragutin Kamenski (Hrvatski ragbijaški savez), Snježana Jurinić (Športska zajednica Zadarske županije) i Mario Meštrović (Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije).