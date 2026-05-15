HOO će smijeniti Sinišu Krajača? Sve će se znati u ponedjeljak

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) bi na sjednici vijeća u ponedjeljak trebao smijeniti svog glavnog tajnika Sinišu Krajača, doznaju Sportske novosti.

Razlog su sve brojnije istrage unutar sportskih saveza zbog malverzacija s trošenjem javnog novca. Tijekom istrage u Hrvatskom judo savezu, bivši djelatnici su tvrdili da je savez plaćao putovanja Krajaču i članovima njegove obitelji.

Jasno, istrage još traju, pa stoga je teško govoriti o potencijalnim optužnicama pa i presudama, no moguće je da HOO nastoji umanjiti štetu.