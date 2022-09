'Turizam? Ukrajina? Osobni automobil?' Policajci ne vjeruju, ali su nas pustili skelom preko Dunava u prekrasnu Odesu. Pogledajte što smo tamo doživjeli

Jedan od najpopularnijih hrvatskih putopisaca Jasen Boko, koji ove godine intenzivno putuje istokom Europe, pripremajući putopisnu knjigu o migracijama koje su formirale suvremenu Europu, nakon lipanjske ture po Bjelorusiji otisnuo se u Ukrajinu. Pročitajte što je doživio u četiri dana boravka u Odesi

A što ću reći kad na službenim ukrajinskim stranicama stoji da je ulaz u zemlju vrlo jednostavan, ali i da morate imati 'jak razlog' za to što putujete u Ukrajinu. Da spomenem da pišem knjigu, ne bi bilo dobro, jer pisci i novinari moraju imati posebnu novinarsku vizu i država im organizira putovanje. A ja ne želim da mi itko organizira putovanje - prešao sam 2500 kilometara malim osobnim automobilom od Splita i hoću sam birati svoj put. Osim toga, turistima ne treba viza!

Mahnu nam rukom da slobodno prođemo i ulazimo u ratom zahvaćenu zemlju, s manje problema na granici nego bilo gdje na putu. Čak i bjeloruska viza u mojoj putovnici, a Bjelorusija je neprijatelj jer iz nje može započeti još jedan napad, ne smeta im. Ili je nisu vidjeli.

S jugoistoka Europe, iz Rumunjske, jedini put prema Ukrajini i Odesi vodi preko Dunava, skelom do Orlivke, jer mosta nema niti ga je ikad bilo. Neka kombinacija pretpotopnog riječnog trajekta i skele puna je automobila, odreda kvalitetnih i isključivo ukrajinskih registracija. Kako su Rusi raketirali most u Zatoki i uspjeli ga srušiti nakon niza napada, jedini put do Odese sada vodi kroz Moldaviju. Putovanje ukrajinskim cestama posebno je iskustvo, pogotovo kad vrlo brzo otkrijete da su baš sve oznake gradova ili odredišta na raskrižjima skinute iz sigurnosnih razloga, da se Rusi, prodru li u ovaj dio Ukrajine, ne mogu snaći. Nije se lako snaći ni nama bez GPS-a i oznaka, tako da ni u jednom trenutku ne znaš kroz koji grad prolaziš, niti u kojem je pravcu Odesa. Nema čak ni znakova ograničenja brzine, a najčešće nedostaje i horizontalne signalizacije - ona očito nije uklonjena, nego je jednostavno nije ni bilo.