'SADRŽAJAN RAZGOVOR'

Putin 'ugostio' Modija u svojoj limuzini, razgovarali 45 minuta

L. Š.

01.09.2025 u 21:15

Narendra Modi i Vladimir Putin
Narendra Modi i Vladimir Putin Izvor: Društvene mreže / Autor: X / Narendra Modi
Indijski premijer Narendra Modi i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se u ponedjeljak na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom Tianjinu. Dvojica lidera provela su 45 minuta u Putinovu automobilu, a Modi je nakon susreta na društvenim mrežama objavio fotografiju i razgovor opisao kao 'vrlo sadržajan'

Putinov glasnogovornik rekao je da su razgovor nastavili u automobilu jer su se ondje osjećali 'udobno i opušteno'. Susret je uslijedio nakon što su Modi i Putin snimljeni kako se drže za ruke dok ih je na svečanosti dočekivao kineski predsjednik Xi Jinping. Samit se promatra kao izazov globalnoj dominaciji Sjedinjenih Država i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sjedinjene Države uvele su Indiji carine od 50 posto na robu, među najvišima u svijetu, kao kaznu za nastavak kupnje ruske nafte i oružja. Dio tarifa uključuje i dodatnih 25 posto na sve transakcije s Rusijom, koje Moskvi osiguravaju važan izvor financiranja rata u Ukrajini, prenosi BBC.

Unatoč pritisku, Indija zasad ne pokazuje namjeru da prekine suradnju s Moskvom, a srčani prizori iz Tianjina dodatno su naglasili otklon od Trumpovih prijetnji. Do nedavno su SAD bili najveći indijski trgovinski partner.

Na samitu je Putin zahvalio kineskom i indijskom čelniku na podršci i naporima da 'pomognu u rješavanju ukrajinske krize'. Dodao je i da su 'postignuti dogovori' na sastanku s Trumpom u srpnju na Aljasci 'korak u smjeru otvaranja puta prema miru u Ukrajini'.

Trump je ranije izjavio da je Putinu dao rok od 'nekoliko tjedana' da pristane na mirovne pregovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prijeteći američkim potezima ako se to ne dogodi. Moskva je na to poručila da takvi sastanci nisu planirani.

Putinova invazija na Ukrajinu traje od veljače 2022., a Trump je više puta tvrdio kako bi mogao okončati rat 'u jednom danu'.

tportal
