Putin tvrdi da nije 'car'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da on nije 'car' u intervjuu emitiranom u četvrtak u povodu njegovih 20 godina na vlasti i u vrijeme provedbe ustavne reforme koja će mu omogućiti da svoj mandat u Kremlju potencijalno produlji sve do 2036. godine

'Nema to nikakve veze sa stvarnošću', rekao je Putin o nadimku koji su mu prišili u Rusiji te je u intervjuu za javnu agenciju TASS objasnio razliku između cara i predsjednika.

put do 2036.

'Radim svakog dana, ja ne vladam. Car je osoba koja sjedi, gleda vas s visoka i kaže 'Naređujem i oni to izvršavaju', a on za to vrijeme isprobava kako mu stoji primjerice nekakav šešir i promatra se u zrcalu', objasnio je Putin.

Na pitanje planira li ostati na vlasti i nakon 2024., kada mu istekne mandat, posljednji moguć prema sadašnjem ustavu, ruski predsjednik je odgovorio da će o tome odlučiti Rusi.

'Najvažnije je da je to načelno pitanje, stajalište većine građana ove zemlje. To je pitanje povjerenja', rekao je i dodao 'Sada još ne mogu odgovoriti na to pitanje'.

Na intervju je odmah reagirao vodeći ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni.

'Car je rekao da nije car', napisao je Navaljni na Twitteru.

Vladimir Putin u siječnju je počeo ustavnu reformu zahvaljujući amandmanu koji je na opće iznenađenje uvršten u postupak u posljednji trenutak i koji će mu omogućiti da odradi još dva mandata nakon sadašnjeg koji istječe 2024.

Prema tom amandmanu Vladimir Putin moći će 'resetirati' broj svojih predsjedničkih mandata. Prema još važećem ruskom ustavu predsjednik ne može odraditi više od dva uzastopna mandata.

Ruska oporba snažno kritizira planiranu ustavnu reformu koja se provodi uz veliku medijsku kampanju i trebala bi konačno biti prihvaćena referendumom 22. travnja, iako je Putin ocijenio upitnim njegovo održavanje zbog epidemije koronavirusa.