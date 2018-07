Putin pozvao Trumpa u Moskvu

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je potvrdio da je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa pozvao u Moskvu te da su obojica spremni za nove sastanke na vrhu, pod uvjetom da se stvore dobri preduvjeti za njihovo održavanje

"Spremni smo na takve sastanke. Svakako smo spremni pozvati predsjednika Trumpa u Moskvu. On već ima takav poziv. Ja sam mu to rekao", rekao je Putin i dodao da je on spreman otići u Washongton "ako se stvore pravi uvjeti za rad".