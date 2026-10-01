Europska zemlja suočena sa sve više hibridnih napada: 'Pripremamo se za nove'

Kancelar ⁠Friedrich Merz upozorio je u četvrtak ‌da je Njemačka suočena sa sve više ruskih hibridnih napada te obećao nastavak potpore Ukrajini ⁠prije zime koja će vjerojatno biti najoštrija od početka ruske invazije 2022.

Njemačke vlasti više puta su upozorile da Rusija provodi ⁠hibridnu kampanju ​dronovima, kao i kibernetičke napade, optužujući ​Moskvu da stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig u kolovozu. "Pripremamo se za nove hibridne napade, uključujući i one ozbiljne", rekao je Merz u govoru povodom dodjele Vestfalske nagrade za mir 2026. NATO savezu. Moskva je odbacila optužbe zapadnih vlada i obavještajnih službi. Govoreći na forumu ruskih stručnjaka u četvrtak, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Moskva ne namjerava napasti strane tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu, ali da je to nešto na što ruske obavještajne službe trebaju obraćati pozornost.

Stabilni i predvidljivi odnosi Merz i njegovi konzervativci ozbiljno su oslabljeni izborima u ⁠dvjema pokrajinama na istoku zemlje prošlog mjeseca na kojima je trijumfirala krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD). ‌AfD je kritizirao Njemačku i njene zapadne saveznike zbog podrške Ukrajini s milijardama eura vojne pomoći. AfD želi popraviti veze s Moskvom i obnoviti dotok jeftine nafte i plina koji je prekinut od 2022. Merz je rekao da Njemačka želi ponovno uspostaviti "stabilne, predvidljive odnose s Rusijom" u odgovarajućem trenutku te dodao da nema znakova da je Moskva spremna okončati rat u Ukrajini. "Ne želimo poniziti ruski narod ili destabilizirati rusku državu. Ali Rusija mora okončati rat i suzdržati se ‌od hibridnih napada na Europu", rekao je njemački kancelar.